Запорізькі підприємства збільшили сплату податку на прибуток на 11 мільйонів

У січні-квітні до місцевих бюджетів регіону сплачено 61 мільйон 281 тисячу гривень податку на прибуток. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 11 мільйонів гривень або на 22 відсотки.
Так, з доходів суб’єктів господарювання м. Запоріжжя до скарбниць спрямовано 46 мільйонів податку на прибуток. Мелітопольські і веселівські платники направили 5,7 мільйона, бердянські та приморські – 3,5 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 1,2 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 1,2 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 1,2 мільйона тощо.
Усього в регіоні податок на прибуток сплачують близько 900 підприємств, організацій та установ.
Нагадаємо, відповідно до бюджетного розподілу 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності зараховується до районних, міських бюджетів та скарбниць територіальних громад.
Базова ставка податку становить 18 відсотків.
20 травня – останній день сплати податку на прибуток підприємства за I квартал, а також частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області