Запорізькі платники податків спрямували до держбюджету 3,5 мільярда гривень

У січні-квітні від представників бізнесу і мешканців регіону до державного бюджету надійшло 3 мільярди 560 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 1 мільярд 56 мільйонів гривень або на 42 відсотки перевищила минулорічну.
Значну частину доходів скарбниці сформував податок на додану вартість – за чотири місяці запорізькі компанії і підприємці перерахували 1 мільярд 538 мільйонів гривень. Це на 338 мільйонів гривень або на 28 відсотків більше показника аналогічного періоду 2020 року.
Роботодавці області спрямували 991 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб, зростання до даних січня-квітня попереднього року склало 351 мільйон гривень або 55 відсотків.
Від запорізьких підприємств і організацій бюджет отримав 396 мільйонів гривень податку на прибуток, що на 108 мільйонів гривень або на 37,5 відсотка більше, ніж роком раніше.
Суб’єкти господарювання направили до скарбниці майже 203 мільйони гривень рентної плати за користування надрами, збільшивши відрахування порівняно з минулим роком на 151 мільйон.
Також платники забезпечили до держбюджету 249 мільйонів гривень військового збору, 86 мільйонів гривень екологічного податку, 19 мільйонів гривень акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області