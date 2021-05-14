У Запорізькій області більше семисот роботодавців підвищили зарплати своїм працівникам

Переважна більшість підприємств-«мінімізаторів» заробітних плат після роз’яснювальної роботи збільшили виплати своїм підлеглим.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, упродовж поточного року фахівці податкової служби регіону разом із працівниками місцевих адміністрацій на профільних засіданнях заслухали керівників 342 підприємств, які виплачували заробітну плату менше встановленого законодавством мінімуму. У результаті 229 або 60 відсотків із них підвищили рівень оплати праці. Додатково до бюджетів надійшло понад чверть мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску та військового збору.
На робочі групи у податкових органах було запрошено 792 роботодавця, 502 з яких після співбесід почали виплачувати зарплати на законодавчо встановленому рівні. Крім того, бюджети та соціальні фонди додатково отримали більше одного мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску.
Як свідчить проведений аналіз, серед основних «мінімізаторів» трудових виплат – суб’єкти господарювання, які працюють у торгівлі (28 відсотків) та промисловості (15,6 відсотка).
Нагадаємо, мінімальна заробітна плата у 2021 році складає 6000 гривень. На неї роботодавці зобов’язані нараховувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ставка – 22 відсотки), а із зарплат сплачувати податок на доходи (ставка – 18 відсотків) та військовий збір (ставка – 1,5 відсотка).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області