Запорізька торгово-промислова палата продовжує програму виставкових заходів-2021. 18 травня у ВЦ «Козак-Палац» (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70-б) відкриє роботу Запорізький Промисловий Форум, на якому кожного року презентуються актуальні розробки в галузі металургії, машинобудування, ливарних технологій, зварювання, енергетики, автоматизації, ІТ-рішень, а також – реалізується насичена програма науково-практичних конференцій, ділових заходів.
Запорізький Промисловий Форум допомагає бізнесу розвиватися, презентувати власну продукцію та знаходити нових партнерів, тут з’являються нові проєкти та контракти, зароджуються перспективні ідеї та колаборації.
У виставковому форумі 2021 року беруть участь близько 100 учасників, що представляють понад 300 торговельних марок.
Запорізька торгово-промислова палата дякує за підтримку в організації заходу Запорізькій обласній державній адміністрації, Запорізькій обласній раді, Запорізькій міській раді, ЗОСПП(Р) «Потенціал», Асоціації ливарників України, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ФТІМС НАН України, Національному університету «Запорізька політехніка», всім партнерам та учасникам!
Партнери Запорізького Промислового Форуму-2021:
АТ «Мотор Січ» – світовий лідер у виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок.
ТОВ «Укрест» – представник закордонних компаній-виробників в області металургії, ливарного виробництва та машинобудування.
Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» – галузева асоціація у складі провідних металургійних підприємств України, гірничозбагачувальних комбінатів, науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутів, комерційних організацій.
Активну участь у заході беруть компанії – учасники запорізького кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування».
Презентують системи автоматизації, промислове обладнання, ІТ-проекти. У їх числі – підприємства – члени Запорізької торгово-промислової палати: заводи «Кранкомплект», «Перетворювач», компанії «Тріада ЛТД», «Електротехмаш», «Ролл Гранд», ПМВКП «Ассоль», «Будкомплект», працюватиме і колективний стенд об’єднання. Минулого року саме на Промисловому Форумі відбулася презентація цього професійного об’єднання підприємців, науковців і бізнес-асоціацій широкій громадськості.
Ефективні кейси спільної діяльності учасники кластеру також демонстрували на форумах. Зокрема, «Тріада ЛТД» – розгалужена інжинірингова компанія, що працює з провідними підприємствами України у галузі зварювання презентувала спільний проект із НУ «Запорізька політехніка» зі створення і впровадження навчального роботизованого комплексу і його віртуального аналогу.
Ділова програма Форуму
18 травня о 10.00 ділову програму заходів відкриє круглий стіл «Стан та перспективи розвитку інноваційної екосистеми промисловості Запорізького регіону», до обговорення можна приєднатися онлайн.
Також традиційно відбудеться науково-практична конференція ливарників «Литво. Металургія-2021».
На учасників і відвідувачів форуму чекають семінари, презентації, майстер-класи.
Деталі на сайті: www.expo.zp.ua
Реєстрація відвідувачів: https://expo.zp.ua/zpf-2021/reiestratsiia-zpf-2021/
Організаційний комітет: тел. (061) 213-50-26, (050) 484-33-67, (097) 015-33-27, zpf@cci.zp.ua
Реєстрація ЗМІ: (050) 600-46-81, e-mail: n.ohromiy@gmail.com
Форум триватиме з 18 по 20 травня включно.
Форум відбудеться з дотриманням усіх карантинно-санітарних вимог. Для безпеки й комфорту відвідувачів та учасників створені всі необхідні умови: система онлайн-реєстрації відвідувачів, обмеження і контроль кількості людей, що одночасно знаходяться у приміщенні, розмежування маршрутів на вхід і вихід, регулярна дезінфекція поверхонь, знезараження повітря, безпечні відстані між стендами.