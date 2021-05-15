30 версій культової мелодії

Музичні посли США представляютьUNIQUE UNITED PROJECT
Спеціальні гості українського музичного конкурсу Sunny Clarinets 2021 презентують Unique & United Project.
У культурній колаборації з ініціативи Оркестру військово-повітряних сил США в Європі беруть участь молоді
музиканти нашої країни: легендарна композиція Fascinating Rhythm об’єднала нові таланти зі Східної,
Центральної та Західної України.
Цієї весни оркестр під керівництвом підполковника Крістіни М. Мур Уррутія, командира і диригента
USAFE Band, приєднався до журі конкурсу Sunny Clarinets і провів серію концерт-класів для кларнетів
і саксофонів. Онлайн-зустрічі з американськими джазовими майстрами підтримали 300 навчальних закладів,
учасниками програми освітніх ініціатив стали більше 3000 українських музикантів.
Оркестр ВПС США в Європі, заснований Гленном Міллером, присвятив весь минулий рік розробці онлайнпроектів для підтримки молодих виконавців в умовах Covid-19. Інноваційні програми, панельні дискусії
та освітні семінари були підготовлені зусиллями професіоналів аудіо- та відео-команд USAFE Band.
Унікальною можливістю, відкритою для юних музикантів України, став Unique & United Project.
Підполковник Крістіна М. Мур Уррутія, командир і диригент Оркестру ВПС США в Європі:
«Музика об’єднує культури і зближує людей. Відносини, як і в музиці, будуються на довірі, повазі і загальній
роботі заради спільної мети. Сьогодні учасники Оркестру ВПС США в Європі поділяють з народом України
радість музики».
Fascinating Rhythm, написана братами Джорджем і Айрою Гершвінами, об’єднала USAFE Band і десятки
молодих музикантів в роботі над нотами, на онлайн-репетиціях і в процесі підготовки прем’єри. Встати
в один ряд з культовими виконавцями композиції – Фредом Астером, Еллою Фіцджеральд і Тоні Беннеттом –
це величезна сміливість. Для виконання джазової музики важливо отримати найкращий досвід, знайти
особисту свободу та відчути ритм. Unique & United Project надає можливість почути молодих українських
музикантів, які виступають разом із музикантами із США.
Єлизавета Боровцова, медіа-менеджерка