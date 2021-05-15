800 млн грн для бюджетів громад Запорізької області, 350 млн грн для бюджету м. Запоріжжя

Такий додатковий фінансовий ресурс отримають скарбниці міст, селищ, сіл регіону в разі збільшення частки зарахування ПДФО до бюджетів громад з 60% до 65%. Робота у напрямку збільшення частки ПДФО на користь місцевих бюджетів є одним із пріоритетів Асоціації міст України.
На розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету знаходяться розроблені АМУ спільно з групою народних депутатів законопроєкти, що пропонують збільшити частку зарахування ПДФО до бюджетів громад із 60 до 65 відсотків (законопроєкти №5066 та №5066-1).
«Це справедливо, коли значна частка податку на доходи фізичних осіб-жителів громади, які живуть і працюють на підприємствах, розташованих на її території, залишається на їхні потреби саме у місцевому бюджеті, – каже виконавчий директор АМУ в Запорізькій області Олексій Бєліков. – Адже це, в першу чергу, кошти на лікарні, школи, ремонти, об’єкти інфраструктури. На все, за що відповідає місцева влада і чого потребують люди».
До речі, антиковідні заходи, розгортання додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус відбувались переважно за рахунок місцевих бюджетів, і не компенсувались державою. Завдяки збільшенню частки зарахування ПДФО до місцевих бюджетів громади отримають ресурси для додаткового фінансування системи першочергових потреб.
Окрім збільшення частки ПДФО на користь громад, АМУ працює над просуванням законопроєктів, які покликані вирішити питання удосконалення механізму перерахування ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування.
Є такі приклади і в Запорізькій області, коли люди зареєстровані в одній територіальній громаді, однак проживають і працюють у іншій. Тож користуються послугами громади за місцем роботи та проживання, а не реєстрації, або і там і там. Постає питання як визначити, де платник податку в більшій мірі користується послугами (йдеться про громадський транспорт, загальноосвітні заклади чи заклади дошкільної або позашкільної освіти) за місцем роботи чи місцем проживання. Побоювання втрати роботи може вплинути на визначення фізичною особою своєї податкової адреси.
Законопроєкт №5364, який розроблявся за участі АМУ, пропонує встановити контроль з боку контролюючих органів за дотриманням платниками вимог податкового законодавства в частині порядку сплати ПДФО до відповідних місцевих бюджетів за їх місцезнаходженням, та запровадити відповідальність для платників за порушення порядку сплати податку до відповідних місцевих бюджетів.
Фінансування соціально важливих сфер, таких як дошкільна та загальна освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення та інших не менш важливих напрямів, не повинно залежати від «настроїв» платників податків в яких пропорціях сплачувати ПДФО до того чи іншого бюджету: за податковою адресою або фізичної особи або юридичної особи – податкового агенту.
Інна Бахтіна, консультантка з питань комунікацій Запорізького РВ АМУ