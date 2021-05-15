Ринок праці Запорізької області

Станом на 14 травня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,5 тис. осіб, з них 13,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 14 травня 2021 року – 1718 одиниць (у м. Запоріжжі – 1097 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку травня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 152 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 143 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.