У Запоріжжі запрацює майстерня з переробки пластикових відходів PlasticOn

“Твоє сміття – твоя турбота” – це не цитата когось з великих, а суворі реалії Запоріжжя. Хочеш сортувати сміття? Сам доеволіціонуй до думки, навіщо це тобі і планеті взагалі. Сам знайди пункт прийому. Сам навчись розрізняти, що приймають на переробку у ньому, а що ні. Сам зітхни, бо половину з того, що піддається переробці в принципі, у місті не приймають. Сам придумай, що робити з усім іншим сміттям, яке утворюєш… (Власне, так ми і зробили – придумали створити майстерню з переробки пластикових відходів PlasticOn, щоб врятувати більше запорізького пластику від звалища).
Вирішення проблеми не майоріє на горизонті, бо щодня на полігон твердих побутових відходів Запоріжжя потрапляє близько 500 тонн сміття, і кожного року його стає все більше. Уникають звалища лише 4% ресурсоцінної сировини, яку збирають у пунктах прийому, а потім відправляють на переробку в інші регіони України. Будівництва сміттєпереробного заводу найближчим часом не передбачається на жаль, а сміттєспалювального – на щастя. Система муніципального сортування також існує тільки на папері.
Ми вирішили, що розповідати про необхідність свідомого споживання та сортування відходів не так ефективно, як показати процес від початку до кінця: ти приносиш у майстерню свої пластикові відходи, ми їх подрібнюємо та переплавляємо у новий виріб, який прикрасить твою ж оселю! А ще ти зможеш зробити ексклюзивну штуку сам/а! Сортування має сенс! Допоможи нам запевнити у цьому якомога більше мешканців Запоріжжя!
Нашій організації ще не виповнилося й року, але до початку роботи над проектом PlasticOn ми встигли:
- об’єднати зусилля з іншим Запорізьким екопроектом ZpSpace, який займається просвітництвом у сфері свідомого споживання та поводження з відходами з 2017 року;
- встановити баки для сортування відходів у ЦНАПах міста за підтримки USAID;
- провести більше 20-ти лекцій зі свідомого споживання;
- відвезти на переробку 20 кг поліетиленових пакетів;
- відправити поштою три коробки пластику на переробку в Київ;
- підрахувати, які виробники продуктів харчування забруднюють Запоріжжя сміттям найбільше у Всесвітній День Прибирання;
- не втомитися просувати ідеї свідомого споживання на наших сторінках у соцмережах;
- а також прослухати незліченну кількість годин лекцій, тренінгів та конференцій для підвищення своєї кваліфікації.
Майстерня PlasticOn стане першим екохабом у Запоріжжі. Як буде функціонувати майстерня:
- мешканці/ки Запоріжжя приноситимуть чистий вторинний пластик у майстерню;
- наш консультант допоможе відвідувачам правильно розсортувати пластик за типами;
- далі пластик буде відсортовано за кольорами. Це вже наша турбота. Хоча відвідувачі також можуть допомогти з цим та іншими завданнями – наші двері відкриті для волонтерів будь-якого віку, гендеру, кольору шкарпеток…;
- отриманий пластик буде подрібнювати шредер;
- за допомогою екструдера цей подрібнений пластик буде розплавлятися, і ми будемо виготовляти з нього кошики, ящики, стаканчики і ще багато-багато чого;
- у майстерні можна буде придбати готову продукцію з переробленого пластику, а також інші товари для зменшення кількості сміття у майстерні;
- ми будемо проводити воркшопи з переробки пластику, тож ти зможеш сам/а стати дизайнером/кою ексклюзивного продукту для твоєї оселі.
Які типи пластику будемо переробляти?
На початку функціонування майстерні ми будемо використовувати пластик типу 2 HDPE (кришечки, флакони від побутової хімії, засобів по догляду за собою). Бо з ним легко працювати і ми це вже вміємо (дякуємо, Precious Plastic Ukraine). Але окрім нього ми будемо приймати 4 LDPE, 5 PP, 6 PS та експериментувати з ними. Згодом плануємо додати до переліку інші види. Вся інформація буде у наших соцмережах.
Наші плани
Наступним етапом розвитку проекту стане придбання термопресу та фрезерного верстата, щоб розширити наші можливості переробки різних видів пластику і створення нових продуктів. Не екструдером єдиним, так би мовити…
А коли подолаємо коронавірус, запросимо всіх наших благодійників на великий і гучний PlasticOn Fest! Будемо ресайклити, апсайклити та даунсайклити все, що тільки можна. Долучайся до нас у соцмережах, щоб не пропустити таке!
Ірина Щетиніна, голова ГО Zero Waste ZP