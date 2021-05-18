III церемонія нагородження лауреатів регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя» відбудеться в червоній залі Запорізького обласного краєзнавчого музею

19 травня 2021 р. о 15:00 в червоній залі Запорізького обласного краєзнавчого музею (вул. Троїцька, 29/16) відбудеться III церемонія нагородження лауреатів регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя» серед благодійників.
Від благодійників Запорізького краю на конкурс надійшло 104 заявки. Національна експертна рада, розглядаючи заявки, визначила 26 лауреатів у 8-ми конкурсних номінаціях.
В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СПИСОК ЛАУРЕАТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «БЛАГОДІЙНЕ ЗАПОРІЖЖЯ-2020»:
«РЕГІОНАЛЬНА БЛАГОДІЙНІСТЬ»:
– Благодійний магазин «Дари Добро»;
– Благодійний фонд «Імпульс.ЮА»;
– Благодійний фонд «Щаслива дитина».
«МІСЦЕВА БЛАГОДІЙНІСТЬ»:
– Благодійний фонд «Допомога Справою»;
– Громадська організація «Інноваційні обрії України»;
– Крачковський Сергій Анатолійович;
– Благодійний фонд «Соціальні ініціативи бізнесу».
«БЛАГОДІЙНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»:
– ТОВ «Компанія Прогрес»;
– ГО «Міський центр допомоги»;
– Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини»;
– Обласний осередок «Спеціальної Олімпіади України» в Запорізькій області.
«БЛАГОДІЙНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ»:
– Громадська організація «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей»;
– Громадська організація «Запоріжжя. Платформа спільних дій»;
– Волонтерський рух «Свічадо» (ДНЗ «Мелітопольський ПАЛ»);
– Громадська організація «Січова допомога».
«БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»:
– Благодійний фонд «Все можливо»;
– Благодійний фонд «Емоція»;
– Запорізький обласний благодійний фонд «Маріам».
«ВОЛОНТЕР РОКУ»:
– Галушко Юлія;
– Ганзіна Віталіна;
– Герилів Степан;
– Кальницький Флавій.
«МЕНЕДЖЕР РОКУ»
– Бончужна Єлизавета;
– Ковалевський Юрій;
– Матюхін Дмитро;
– Чернова Анна.
«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»
– Дитяча волонтерська група «Пошук» та Волонтерська група «Азов-Надія»;
– Запорізький академічний ліцей «Вибір»;
– Волонтерський загін Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Крила надії».
Імена переможців оголосять на церемонії. Привітати переможців та лауреатів завітають запорізькі артисти (Сабіна Сафарлі, Герман Романченко, Артём Трищенков, Дар`я Катунина та інші.) та відомі люди міста (Олег Григорьев, Наталія Сиворакша, Андрій Величко, Марина Скамарохова, Маріанна Смбатян та ін.).
Регіональним партнером Асоціації благодійників України у Запорізькій області виступив Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя».
Нагадуємо, що регіональний партнер займається організацією конкурсу та його промоцією, проте не бере участі в оцінюванні заявок.
Анна Торіна, менеджерка з комунікацій БО БФ «Карітас Запоріжжя»