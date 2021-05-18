III церемонія нагородження лауреатів регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя» відбудеться в червоній залі Запорізького обласного краєзнавчого музею

III церемонія нагородження лауреатів регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя» відбудеться в червоній залі Запорізького обласного краєзнавчого музею

     19 травня 2021 р. о 15:00 в червоній залі Запорізького обласного краєзнавчого музею    (вул. Троїцька, 29/16) відбудеться III церемонія нагородження лауреатів регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя» серед благодійників.

      Від благодійників Запорізького краю на конкурс надійшло 104 заявки. Національна експертна рада, розглядаючи заявки, визначила 26 лауреатів у 8-ми конкурсних номінаціях.

      В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СПИСОК ЛАУРЕАТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «БЛАГОДІЙНЕ ЗАПОРІЖЖЯ-2020»:

«РЕГІОНАЛЬНА БЛАГОДІЙНІСТЬ»:

– Благодійний магазин «Дари Добро»;

– Благодійний фонд «Імпульс.ЮА»;

– Благодійний фонд «Щаслива дитина».  

«МІСЦЕВА БЛАГОДІЙНІСТЬ»:

– Благодійний фонд «Допомога Справою»;

– Громадська організація «Інноваційні обрії України»;

– Крачковський Сергій Анатолійович;

– Благодійний фонд «Соціальні ініціативи бізнесу».

«БЛАГОДІЙНІСТЬ  У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»:

– ТОВ «Компанія Прогрес»;                                                                  

– ГО «Міський центр допомоги»;

– Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини»;

– Обласний осередок «Спеціальної Олімпіади України» в Запорізькій області.

«БЛАГОДІЙНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ»:

– Громадська організація «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей»;

– Громадська організація «Запоріжжя. Платформа спільних дій»;

– Волонтерський рух «Свічадо» (ДНЗ «Мелітопольський ПАЛ»);

– Громадська організація «Січова допомога».

«БЛАГОДІЙНІСТЬ  В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»:

– Благодійний фонд «Все можливо»;

– Благодійний фонд «Емоція»;

– Запорізький обласний благодійний фонд «Маріам».

«ВОЛОНТЕР РОКУ»:

– Галушко Юлія;

– Ганзіна Віталіна;

– Герилів Степан;

– Кальницький Флавій.

«МЕНЕДЖЕР РОКУ»

– Бончужна Єлизавета;

– Ковалевський Юрій;

– Матюхін Дмитро;

– Чернова Анна.

«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»

– Дитяча волонтерська група «Пошук» та  Волонтерська група «Азов-Надія»;

– Запорізький академічний ліцей «Вибір»;

– Волонтерський загін Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Крила надії».

Імена переможців оголосять на церемонії. Привітати переможців та лауреатів завітають запорізькі артисти (Сабіна Сафарлі, Герман Романченко, Артём Трищенков, Дар`я Катунина та інші.) та відомі люди міста (Олег Григорьев, Наталія Сиворакша, Андрій Величко, Марина Скамарохова, Маріанна Смбатян та ін.).

Регіональним партнером Асоціації благодійників України у Запорізькій області виступив Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя».

       Нагадуємо, що регіональний партнер займається організацією конкурсу та його промоцією, проте не бере участі в оцінюванні заявок.

Анна Торіна, менеджерка з комунікацій БО БФ «Карітас Запоріжжя»

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