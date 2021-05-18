Підсумки декларування: запоріжці заробили торік майже чотири мільярда гривень

Упродовж цьогорічної кампанії декларування 50892 мешканця регіону подали до податкової служби декларації за 2020 рік, у яких вказали суму отриманих доходів 3 мільярди 778 мільйонів гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці задекларували на 900 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.
У результаті до бюджетів буде сплачено 171 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 23 мільйони гривень більше показника аналогічного періоду попереднього року. Також до скарбниць буде спрямовано 22 мільйони гривень військового збору, це перевищує дані минулорічної кампанії на 2 мільйона 700 тисяч гривень.
Традиційно серед лідерів декларування – громадяни, які заробляли на реалізації власної агропродукції та обробітку сільгоспземель. Від них надійшло 32,8 тисячі декларацій із сумою 332,4 мільйона гривень.
Майже дві тисячі запоріжців відзвітували про продаж нерухомості, задекларувавши 467,4 мільйона гривень. Від здавання нерухомого майна прибутки 1736 громадян склали понад 856 мільйонів гривень. Доходи від продажу транспортних засобів 1446 мешканців області перевищили 100 мільйонів гривень. 1707 декларантів після отримання спадщини задекларували 318 мільйонів гривень.
Нагадаємо, після подання декларацій, податки необхідно сплатити до 1 серпня поточного року.
Докладно про деклараційну кампанію читайте на офіційному вебресурсі податкової служби області за лінком: https://zp.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області