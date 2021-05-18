Цікавлять питання зайнятості: телефонуй 0 800 33 67 28

Підтримка та інформування клієнтів у питаннях зайнятості сьогодні є вкрай важливими в умовах впливу Covid-19 на економіку та суспільство.
Фахівці Contact-центру Запорізької обласної служби зайнятості надають консультації та роз’яснення щодо послуг та діяльності Державної служби зайнятості у зручному для клієнтів форматі, щоб максимально наблизити свої послуги до людей.
Тож за телефоном 0 800 33 67 28 можна безкоштовно дізнатися про:
▪️ соціальні послуги служби зайнятості для населення та роботодавців;
▪️ електронні сервіси обласної служби зайнятості;
▪️ контактні телефони та адреси центрів зайнятості нашого регіону та інше.
Contaсt-центр працює за п’ятиденним робочим тижнем. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, з перервою з 12.00 до 12.45 год. Субота та неділя – вихідні дні.
Нагадаємо, Contact-центр Запорізької обласної служби зайнятості розпочав свою роботу у квітні та був створений за фінансової підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру з метою оперативної інформаційної підтримки громадян.
Додаткову інформацію можна отримати у:відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47