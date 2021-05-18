За січень – квітень 2021 року аудитори Запоріжжя забезпечили відшкодування втрат на суму понад 26 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень – квітень 2021 року забезпечили відшкодування порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму понад
26 млн гривень. Всього ж з початку року встановлено фінансових порушень на суму понад 83 млн гривень.
Керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 22 управлінські рішення та виконали 6 пропозицій за результатами державних фінансових аудитів.
З метою забезпечення повного відшкодування виявлених втрат аудитори передали до правоохоронних органів матеріали 9 заходів державного фінансового контролю, за якими розпочато 11 досудових розслідувань, направлено 2 письмових повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за переданими матеріалами заходів контролю та вручено 5 повідомлень за результатами участі у перевірках правоохоронних органів.
За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 41 особу. До підприємств, установ та організацій, під час ревізій яких виявлені порушення, в 3 випадках застосований такий захід впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами, у 2 випадках попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення..
Повернуто одержувачами бюджетні кошти, використані не за цільовим призначенням, на суму 410 тисяч гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.