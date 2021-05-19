Музику вже давно не зберігають на касетах або дисках — її закачують на комп’ютери або мобільні пристрої, щоб послухати в будь-який зручний час. Або відразу слухають онлайн. У будь-якому випадку робити це набагато приємніше, якщо використовувати високоякісну портативну акустику.
Перед споживачами часто постає питання, яку портативну колонку краще буде купити для різних ситуацій. Ось на що потрібно звернути увагу в першу чергу.
Вага та розміри
Як вибрати портативну колонку? Її характеристики зазвичай заховано в самому кінці опису товару. Але вони дуже важливі: за фотографіями не завжди можна оцінити розміри колонки. Це кишенькова модель або настільна? А може вона взагалі призначена для підлоги.
Можна знайти колонки практично будь-якого розміру. Найменші поміщаються в кишеню — вони не більші за брелок. Правда, чекати від них бездоганного звучання не варто.
Тип системи і якість звуку
Немає сумнівів, що це найважливіший з критеріїв. Щоб звук був якісним, вибирати потрібно за такими параметрами:
- вихідна потужність;
- частотний діапазон;
- звукова система;
- імпеданс.
З гучністю усе зрозуміло — чим вона вища, тим голосніший звук. Наприклад, колонка потужністю 15-20 Вт здатна видати звук до 80 дБ, що достатньо для прослуховування музики на галасливій вулиці. Правда, на повну гучність включати такі пристрої не рекомендується, бо це вплине на якість звуку.
Крім того, на якість звуку впливає частотний діапазон. Людина може сприймати звуки від 20 Гц до 20 кГц. Колонка повинна вміти «звучати» у всьому діапазоні, а ще краще — перекривати його. Тобто якщо нижня межа — не 20, а 18 Гц, це добре.
Потім варто звернути увагу на тип звукової системи. Кожна аудіосистема має певну кількість каналів. Іншими словами — кількість каналів безпосередньо показує кількість динаміків для відтворення. Напевно ви знаєте, що є системи 5.1, 2.1 і т. д. Наприклад, 5.1 означає, що 5 динаміків працюватимуть для відтворення повного діапазону, а ще один — сабвуфер для баса.
У топі портативних колонок у 2021 році безумовно лідирують наступні системи:
- 2.0 (два широкосмугових динаміка);
- 2.1 (плюс один сабвуфер).
Найдешевші — монопристрої з одним-єдиним динаміком і без претензій на якісне звучання.
І, нарешті, на якість звуку дуже впливає опір — імпеданс. Чим вищий опір, тим менша потужність, з якою динамік відтворює звук. Чим нижчий імпеданс — тим краща якість звуку.