Тенденції на ринку телевізорів

Аналітики TrendForce прогнозують зростання світового ринку телевізорів на 3,1% в 2021 році. Поставки пристроїв очікуються на рівні 223 млн штук. Говорячи про фактори, які сприятимуть позитивній динаміці, фахівці відзначили попит, викликаний пандемією коронавірусу, а також великі спортивні заходи, перенесені на цей рік через COVID-19, а саме:
- Чемпіонат Європи з футболу UEFA EURO 2020.
- Літня Олімпіада в Токіо.
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Зростання цін
Аналітиків турбує неодноразове і суттєве підвищення цін не тільки на мікросхеми для телевізорів, які дорожчають на тлі браку напівпровідникових потужностей у чипмейкерів, але також і на рідкокристалічні панелі. Зростання цін почалося минулого червня і досі не припинилося. Згідно з даними TrendForce, за вказаний період ТБ-панелі з діагоналлю 32 дюйма подорожчали на 134%.
Розподіл ринку між ТБ-брендами
На цьому тлі контрактні виробники, що працюють за схемою White Label, зазнають труднощів, оскільки через подорожчання панелей і дефіциту постачання їм дедалі складніше зберігати низький рівень цін на свої телевізори і купувати необхідні компоненти. Як результат, поставки телевізорів у цих вендорів з минулого року стабільно скорочуються, а провідні бренди, навпаки, зміцнюють свої позиції. У TrendForce звернули увагу на той факт, що в 2020 році сумарна ринкова частка п’яти провідних ТБ-брендів вперше перевищила 60%. Очікується, що ця тенденція збережеться і в 2021 році: за оцінками аналітиків, 62% в загальносвітовому обсязі поставок телевізорів припадає на частку таких компаній, як:
- Samsung;
- LG;
- TCL;
- Hisense;
- Xiaomi.
Таким чином, ринок телевізорів все більше стає схожим на олігополію, зробили висновок фахівці.
Ще один характерний тренд для ТБ-галузі — збільшення інтересу виробників до моделей великих розмірів. Очікується, що в 2021 році пристрої з діагоналлю екрана від 60 дюймів і більше вперше займуть на ринку 17,7%.
OLED- та РК-дисплеї
Також фахівці спостерігають подальше скорочення цінового розриву між OLED-дисплеями та їх РК-аналогами. З огляду на це, а також на подорожчання рідкокристалічних панелей, ТБ-бренди вимушені активніше реалізовувати свої стратегії в OLED-сегменті та підвищувати ціни на телевізори. Втім, аналітики не очікують різких стрибків цін, а вважають, що подорожчання буде повільним й поступовим.
На відміну від РК-панелей, вартість дисплеїв на органічних світлодіодах, навпаки, знижується. Якщо на початку 2020 року 55-дюймові OLED-панелі з підтримкою UHD коштували вчетверо дорожче від РК-аналогів такого ж розміру, то в першому кварталі 2021-го різниця в ціні впала до 2,2 рази. У TrendForce вважають, що це сприятиме зростанню поставок OLED TV: їх відвантаження в 2021 році збільшиться на 72% і сягне 6,76 млн штук.