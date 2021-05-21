АТ «Мотор Січ» відкриває нову сторінку в розвитку авіабудування України

18 травня відбулося довгоочікуване подія: Міністр оборони України Андрій Таран в присутності Віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, членів Державної комісії, військового представництва замовника, представників центральних і міських ЗМІ, керівництва і трудового колективу вертолітного виробництва вручив президенту АТ «МОТОР СІЧ» В’ячеславу Богуслаєву Наказ про прийняття на озброєння лопатей несучого гвинта вертольота, які виробляються на нашому підприємстві.
Захід проходив на території цеху 62. В’ячеслав Олександрович, звернувшись до присутніх, наголосив, що відбулася значна подія в авіаційному житті України:
– Ми, моторовці, неодноразово обіцяли керівництву країни, що створимо український вертоліт. І сьогодні ми ще на один крок наблизилися до цієї мети. Вертольоти, які стоять на озброєнні нашої армії, складаються із запорізьких моторів, редукторів, трансмісії, кабіни … А тепер до цього списку додався ще один важливий елемент: спільно з вченими, військовими і цивільними інститутами ми в Запоріжжі освоїли виробництво лопатей несучого гвинта. В даний час вони сертифіковані, як і саме підприємство з виробництва вертолітної техніки. І я радий доповісти Віце-прем’єр-міністру України – міністру з питань стратегічних галузей промисловості, Міністру оборони України, що в авіаційній промисловості нашої країни з’явилося сертифіковане підприємство, здатне забезпечити нашу армійську авіацію надійними і високоресурсними лопатями, – з гордістю зазначив В.Богуслаєв. – Ці лопаті – металеві, сьогодні вони використовуються в усьому світі, а до кінця року ми будемо рапортувати про створення композитних, – запевнив керівництво країни В’ячеслав Олександрович. Він передав Міністру оборони України паспорти на 3 комплекти лопатей і пояснив, що вони мають український та європейський сертифікати, а також сертифікат НАТО. В.Богуслаєв подякував Міністерству оборони України за вагому підтримку та надану допомогу, які сприяли досягненню такого значущого результату.
Ще один комплект лопатей встановлений на вертоліт, який злетів із заводського майданчика, продемонструвавши учасникам заходу свою готовність зміцнювати бойову міць нашої армії. Як зазначив Міністр оборони України А.Таран, до ювілею незалежності України його відомство розраховує отримати додатково ще шість комплектів лопатей вертольотів, виготовлених на МОТОР СІЧ, тому що в даний час українська вертолітна техніка гостро потребує їх заміни.
Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості О.Уруський привітав колектив запорізьких моторобудівельників з великою трудовою перемогою і підкреслив, що АТ «МОТОР СІЧ» завжди було і буде найважливішим стратегічним підприємством України, яке тепер не тільки моторобудівне, а й вертольотобудівне в повному розумінні цього слова.
Свої вітання адресував моторобудівникам і Міністр оборони України А.Таран, вручивши керівникові підприємства В.Богуслаєву Наказ про прийняття на озброєння металевих лопатей несучого гвинта вертольота типу Мі-24.
Лариса Дудек
Фото Олександра Гюльназаряна