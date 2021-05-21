Презентовані матеріали щодо інституційної підтримки євроінтеграційного економічного поступу у Запорізькому регіоні

Відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Індекс євроінтеграційного економічного поступу: посилення підтримки громадянського суспільства у впровадженні проєвропейських економічних реформ в регіонах України. Презентація результатів у Запорізькій області».
Захід проведено за підтримки Управління зовнішніх зносин та ЗЕД облдержадміністрації в рамках проєкту, що реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень та Асоціацією регіональних аналітичних центрів за сприяння Програми «МАТRA» Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Партнером проєкту в Запорізькій області є кафедра загальноправових та політичних наук Національного університету «Запорізька політехніка» та Агенція регіонального розвитку.
До участі у заході запрошені представники регіональних органів влади і самоврядування; представники організацій, що займаються питаннями дослідження економічної політики в контексті імплементації Угоди про асоціацію та впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі; дослідники та науковці у сфері економіки; представники агенцій регіонального розвитку; представники бізнесу; зацікавлені представники широкої громадськості та громадські експерти; представники засобів масової інформації. Під час заходу представлені результати розрахунку Індексу євроінтеграційного економічного поступу регіонів України за період 2014-2019 років, дослідження розрахунку ІЄЕП по Запорізькій області за 2014 – 2019 роки. Презентовані матеріали щодо інституційної підтримки євроінтеграційного економічного поступу у регіоні: рівень стратегічної інституційної підтримки та рівень цільової інституційної підтримки
економічних процесів євроінтеграції. Презентовані «історії успіху» у сфері економічної європейської інтеграції у регіоні. Розглянута роль обласної виконавчої влади в наближенні регіону до стандартів і цінностей ЄС. Обговорені можливості регіону щодо підвищення рейтингу регіону за показником Індексу євроінтеграційного економічного поступу.
Під час заходу визначено, що за результатами щорічного аналізу динаміки Індексу євроінтеграційного економічного поступу за період 2014-2019 років, серед 24 регіонів України, Запорізька область займала посередні позиції. У 2019 році область увійшла в першу десятку в рейтингу вимірювання Індексу євроінтеграційного економічного поступу і зайняла 7 місце. Відзначено в цілому позитивну динаміку регіону в напрямку інтеграції до ЄС, зусилля обласної виконавчої влади щодо врахування євроінтеграційних економічних пріоритетів у ході стратегічного планування розвитку регіону, як на рівні загальних цілей, так і на рівні операційних завдань і заходів. Майже усі розроблені протягом 2014-2019 років документи стратегічного розвитку Запорізької області націлені на використання можливостей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з огляду на існуючий економіко-географічний та інфраструктурно-логістичний потенціал області.
Дмитро Арабаджиєв