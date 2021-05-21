Від 70 до 80 млн грн може втратити бюджет м. Запоріжжя через зміни в законодавстві

Мова йде про вилучення з місцевих бюджетів роздрібного акцизу на тютюн. В урядовому законопроєкті закладено таку норму – вилучення з бюджетів громад 5% роздрібного акцизу з тютюну. Через це муніципалітети можуть втратити 2,4 млрд грн, а справедливих компенсаторів для кожної громади Мінфін не може запровадити.
Наразі роздрібні торговці (кіоски і магазини, які продають цигарки) сплачують 5% відповідного податку, що йде до місцевих бюджетів. Проте згідно законопроєкту зобов’язання хочуть перекласти на виробників та імпортерів тютюнових виробів.
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував ініціативу.
– Ми проходили це з акцизом на пальне. Такі норми вигідні власникам роздрібних мереж, які не хочуть адмініструвати місцевий акциз з тютюну, – сказав один з керівників АМУ. І додав – У разі якщо муніципальну владу позбавлять місцевого акцизу з тютюну, то їй простіше буде підтримати ініціативи про жорсткі обмеження продажу тютюнових виробів на території громад. Хто тоді програє більше виробники, ретейл, Мінфін? Думаю питання риторичне – всі.
– Запоріжжя, за прогнозними показниками, втратить суму, якої б вистачило на фінансування, наприклад, ремонту міського Палацу дитячої та юнацької творчості чи озеленення всього міста. Саме такі суми, близько 70 млн грн, закладені в міському бюджеті на ці витрати на 2021 рік, – підкреслив виконавчий директор Запорізького РВ АМУ Олексій Бєліков.
На думку авторів законопроєкту, перекладення обов’язку сплати тютюнового роздрібного акцизу на великих гравців, які працюють в прозорому полі, дозволить додатково залучити до бюджету 1,9 млрд грн. Тож фахівці Асоціації міст України, які системно захищають інтереси місцевого самоврядування, б’ють на сполох.
Інна Бахтіна, консультантка з питань комунікацій Запорізького РВ АМУ