Відзначено лауреатів регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя»

Відзначено лауреатів регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя»

У Запорізькій області втретє пройшов регіональний етап Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2020», який багато років поспіль проводить Асоціація благодійників України. Регіональним партнером асоціації виступає Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя». Регіональний партнер займався організацією конкурсу та його промоцією і не брав участі в оцінюванні заявок.

Асоціація благодійників спільно з регіональним партнером через проведення конкурсу прагнуть вшанувати кращих в країні та області благодійників, меценатів і волонтерів, їхні організації, колективи установ та організацій, які реалізували значні благодійні проекти, а також публічно стимулювати їх до поширення ефективних доброчинних практик.

Від жовтня 2020 року до 15 березня 2021 року тривав прийом заявок на конкурс. За всю історію конкурсу в Запоріжжі цього річ оргкомітет отримав найбільшу кількість заявок – 113, що стало вже тенденцією. До середини квітня Національна експертна рада, із залученими зовнішніми експертами, розглянула надіслані заявки та визначила лауреатів конкурсу в наступних номінаціях:

-«РЕГІОНАЛЬНА БЛАГОДІЙНІСТЬ»;

-«МІСЦЕВА БЛАГОДІЙНІСТЬ»;

-«БЛАГОДІЙНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»;

-«БЛАГОДІЙНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ»;

-«БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»;

-«ВОЛОНТЕР РОКУ»;

-«МЕНЕДЖЕР РОКУ»;

-«ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»;

З привітальним словом до присутніх звернулася виконавча директорка «Асоціації благодійників України, секретарку Оргкомітету національного конкурсу «Благодійна Україна» Оксана Лобко.

З промовою від БО БФ «Карітас Запоріжжя» виступила координатор проєкту «Простір Підтримки» Вікторію Дунаєва.

Спеціальною відзнакою від БО «БФ «Карітас Запоріжжя» були нагороджені:

– МЕТРО Кеш енд Керрі Україна ТЦ  18 Запоріжжя

– АЗС «Паралель»

– Благодійний фонд «Соціальні ініціативи бізнесу».

Офіційна частина церемонії нагородження:

Перша номінація  «МІСЦЕВА БЛАГОДІЙНІСТЬ»:

Переможців визначав заступник директора КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Георгія Іванович Шаповалов.

І місце – Благодійний фонд «Соціальні ініціативи бізнесу»

ІІ місце – Крачковський Сергій Анатолійович

ІІІ місце – Благодійний фонд «Допомога Справою» та Громадська організація «Інноваційні обрії України».

Друга номінація  «РЕГІОНАЛЬНА БЛАГОДІЙНІСТЬ»:

Для визначення переможців була запрошена начальник відділу у справах ветеранів, людей з інвалідністю та похилого віку Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Марина Василівна Сідєльнікова.

І місце – Благодійний фонд «Щаслива дитина»;

ІІ місце – Благодійний магазин «Дари Добро»;

ІІІ місце – Благодійний фонд «Імпульс.ЮА».

Третя номінація «БЛАГОДІЙНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ»:

Визначала переможців Начальник служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради Наталя Сергіївна Сиворакша.

І місце – Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини»

ІІ місце – ГО «Міський центр допомоги»

ІІІ місце – ТОВ «Компанія Прогрес» та     Обласний осередок «Спеціальної Олімпіади України» в Запорізькій області.

Четверта номінація «БЛАГОДІЙНІСТЬ НЕУРЯДОВОГО СЕКТОРУ»:

Для визначення переможців був запрошений підприємець,  організатор бізнес-сніданків, засновник бізнес-спільноти «Board» та блогер Андрій Величко.

І місце – Громадська організація «Запоріжжя. Платформа спільних дій»;

ІІ місце – Громадська організація «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей»;

   ІІІ місце  – Волонтерський рух «Свічадо» (ДНЗ «Мелітопольський ПАЛ») та Громадська організація «Січова допомога».

П’ята номінація «БЛАГОДІЙНІСТЬ  В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»:

Для визначення переможців запрошена триразова чемпіонка Світу, багаторазова чемпіонка України, Європи та міжнародних змагань, володар чорного поясу 2 дан і тренер з кіокушин карате Марина Скамарохова.

І місце – Благодійний фонд «Все можливо»;

ІІ місце – Благодійний фонд «Емоція»;                                                                    

ІІІ місце – Запорізький обласний благодійний фонд «Маріам».

Шоста номінація «ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ»:

Для привітання усіх лауреатів запрошена художниця, режисер-постановник першої в Україні інклюзивної театральної трупи “Рівні Можливості”, громадський діяч, автор кращої казки року 2020 по версії журналу “Vip-Club” – Маріанна Смбатян.

І місце – Дитяча волонтерська група «Пошук» та Волонтерська група «Азов-Надія»;

ІІ місце – Запорізький академічний ліцей «Вибір»;                                                                    

ІІІ місце – Волонтерський загін Біленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Крила надії».

Сьома спеціальна тематична номінація «МЕНЕДЖЕР РОКУ»:

Для привітання усіх лауреатів запрошено заслуженого артиста України, актора театру та кіно Олега Григор’єва.

І місце – Чернова Анна;

ІІ місце – Матюхін Дмитро;

ІІІ місце – Ковалевський Юрій та Бончужна Єлизавета.

Восьма номінація «ВОЛОНТЕР РОКУ»:

Виконуючий директора БО «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» Сергій Старостенко привітав переможців.

І місце – Ієромонах Флавій (Кальницький);

ІІ місце – Герилів Степан;

ІІІ місце – Галушко Юлія та Ганзіна Віталіна.

Привітати переможців та лауреатів завітали запорізькі артисти, творчі колективи та відомі люди міста: Ігнат Лайковскій і Мілана Блошенко з ансамблю акробатичного рок-н-ролу “Діксі” під керівництвом Світлани Олександрівни Зульфугаровой, Сабіна Сафарлі, Герман Романченко, Артём Трищенков, творчій колектив Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат «Джерело», Михайло Герасимчук, Олег Григорьев, Наталія Сиворакша, Андрій Величко, Марина Скамарохова, Маріанна Смбатян.

Довідка:

            Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8. 

            Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.

Анна Торіна, менеджерка з комунікації БО БФ «Карітас Запоріжжя»

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