Військовий збір: запоріжці перерахували до бюджету майже чверть мільярда гривень

У січні-квітні від запорізьких платників до державного бюджету надійшло 249 мільйонів 632 тисячі гривень військового збору. Це на 46 мільйонів 800 тисяч гривень або на 23 відсотки більше, ніж було сплачено роком раніше.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у квітні скарбниця отримала майже 67 мільйонів гривень, що на 17,2 мільйона гривень більше квітня минулого року.
За чотири місяці найбільші суми спрямували суб’єкти господарювання і мешканці обласного центру – 129 мільйонів 272 тисячі гривень, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники забезпечили 39,4 мільйона, мелітопольські та веселівські – 21,4 мільйона, бердянські та приморські – близько 16 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – майже 8 мільйонів, оріхівські та гуляйпільські – 7,5 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 6,9 мільйона, василівські та михайлівські – 6,7 мільйона тощо.
Всього станом на початок травня в регіоні нараховується 37774 платника військового збору, у тому числі 15140 юридичних осіб та 22634 фізичні особи.
Цей платіж утримується з доходів фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області