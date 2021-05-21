Запоріжці, які одноосібно обробляють земельні ділянки, задекларували 332 мільйони гривень

З початку року 32780 громадян-сільгоспвиробників подали до податкової служби регіону декларації про отримані у минулому році доходи.
Загальний дохід одноосібників склав 332 мільйони 400 тисяч гривень, що перевищило показник попереднього року на 71 мільйон гривень.
Із задекларованої суми до бюджетів буде сплачено майже 60 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 15,6 мільйона гривень більше, ніж у попередньому році. Також скарбниця отримає 5 мільйонів гривень військового збору.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, громадяни, які заробляли на реалізації власної сільськогосподарської продукції та обробітку земельних ділянок, стали традиційними лідерами цьогорічної кампанії декларування – питома вага їхніх звітів склала 68,6 відсотка від загальної кількості.
У рамках “Декларування-2021” для розширення бази оподаткування та збільшення бюджетних надходжень була налагоджена взаємодія податкової служби області з органами місцевого самоврядування щодо отримання інформації про власників земель, в тому числі, площею понад два гектари. Це дозволило визначити коло платників, які зобов’язані декларувати доходи, отримані від продажу агропродукції та надання послуг з обробітку врожаю.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області