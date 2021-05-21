Запорізькі підприємці і компанії збільшили виторги на мільярд гривень

За чотири місяці сума виторгів, проведених закладами торгівлі через реєстратори розрахункових операцій, склала 8 мільярдів 221 мільйон гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, це на 1 мільярд 38 мільйонів гривень або на 14,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
У квітні виручка суб’єктів господарювання перевищила два мільярди гривень, зростання до минулорічного показника – 647 мільйонів або 44,5 відсотка.
Для недопущення мінімізації доходів представників бізнесу фахівці податкової служби регіону проводять заходи контролю, зокрема, хронометражі виручки через РРО.
У результаті найбільший приріст виторгів у порівнянні з минулим роком спостерігається у пологівських, більмацьких та розівських підприємців і компаній – 49 відсотків, у василівських та михайлівських – 44,5 відсотка, у оріхівських та гуляйпільських – 38,6 відсотка, якимівських та приазовських – понад 29 відсотків, у платників Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького та Заводського районів м. Запоріжжя виручка зросла на 24 відсотки, Олександрівського, Шевченківського та Комунарського районів обласного центру – майже на 14 відсотків тощо.
Крім того, у сфері контролю за готівковими розрахунками податківці провели 226 фактичних перевірок. За виявлені порушення донараховано 4,4 мільйона гривень штрафних санкцій. З цієї суми суб’єкти господарювання узгодили 4,1 мільйона гривень або 94 відсотки і вже сплатили до бюджету 1,1 мільйона гривень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області