Ринок праці Запорізької області

Станом на 21 травня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 16,1 тис. осіб, з них 13,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 21 травня 2021 року – 1662 одиниці (у м. Запоріжжі – 1056 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 3 безробітні особи).
З початку травня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 136 громадян. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 118 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.