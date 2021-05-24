610 власників запорізького бізнесу користуються”касовим апаратом” в смартфоні

У регіоні станом на початок травня програмні реєстратори розрахункових операцій використовують 610 суб’єктів господарювання. Вони підключили до фіскального серверу 808 програмних РРО та успішно користуються перевагами новітньої касової техніки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Програмні РРО можна встановити онлайн на будь-який гаджет і заощадити на придбанні традиційних касових апаратів та їх обслуговуванні. Функціонал ПРРО передбачає передачу або отримання даних від фіскального серверу, автоматичне створення Z-звіту без залучення інформаційних еквайєрів. Також РРО у смартфоні дозволяє працювати в режимі offline (до 36 годин разово та не більше 168 годин протягом календарного місяця), надіслати до ДПС дані про здійснені розрахункові операції після завершення режиму offline. Водночас суб’єкт господарювання на свій власний вибір може використовувати або класичний, або програмний РРО в залежності від своїх потреб та фінансових можливостей.
Безкоштовне програмне забезпечення доступне за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/.
Дивіться відеоурок щодо реєстрації ПРРО за лінком: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/6842.html.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області