BIG MONEY в Запоріжжі – трамплін для інвестицій

Вчора в ДК «Дніпроспецсталь» за участю генерального партнера компанії-забудовника Sensar пройшов форум BIG MONEY в Запоріжжі. Присутні обговорювали методи залучення інвестицій, запуску стартапів, масштабування бізнесу.
Понад 600 запорожців, бізнесменів, топ-менеджерів, керівників успішних компаній зібралися на форумі, щоб дізнатися історії реальних кейсів, наповнитися ідеями, виробити для себе стратегію розвитку і розширення.
Спікери ділилися власним досвідом в різних областях і буквально запалювали учасників своїм прикладом, допомагаючи збудувати плани розвитку бізнесу.
В якості спікерів на BIG MONEY в Запоріжжі виступили:
• Євген Черняк, ТОП-100 Forbes, автор одного з найпопулярніших YouTube каналу – Big Money.
• Андрій Федорів – засновник Fedoriv Agency, Fedoriv Hub, веде відеоблог Fedoriv Vlog, автор освітнього бізнес-курсу.
• Марина Авдєєва – підприємець і візіонер ринку 2021 за версією «ТОП 100. Рейтинги крупнейших».
• Олександр Педан – популярний телеведучий, актор і шоумен.
• Артем Ковбель – старший партнер Vigilant Forensic Butique, аудитор Member ASIS, ACFE, ASCP.
• Наталія Шмигельська – засновник компанії «Укрптахосервіс», ТМ «Фудмама» і ТМ «Готово».
Як вважає генеральний директор компанії-забудовника Sensar Марк Марченко, подібні форуми мають велике значення.
«Крім очевидної інформаційної цінності, разом з BIG MONEY ми створили свого роду великий майданчик для нетворкінгу запорізьких підприємців і ініціативних стартаперів», – підкреслює він.
Більш того, Марк Марченко вважає, що «цей захід, в першу чергу, допомiг усвідомити, що в Запоріжжі багато амбітних бізнесменів, готових зробити рідне місто центром інвестицій та розвитку».
Люди з активною життєвою позицією, підприємці вважають за краще жити в нових, комфортабельних будинках. Тому будівельний бізнес в місті активно розвивається. Компанія Sensar вже здала в експлуатацію житловий комплекс Comfort City в Бородінському мікрорайоні і сьогодні на перетині бульвару Центрального і вулиці Перемоги зводить ЖК KVARTAL. Також у забудовника в планах кілька абсолютно нових проектів, які скоро будуть представлені запорожцям.
Інвестиції та будівництво роблять Запоріжжя сучаснішим, кращим, і ця аксіома лежить в основі діяльності компанії Sensar.