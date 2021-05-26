BIG MONEY в Запоріжжі – трамплін для інвестицій

BIG MONEY в Запоріжжі - трамплін для інвестицій

Вчора в ДК «Дніпроспецсталь» за участю генерального партнера компанії-забудовника Sensar пройшов форум BIG MONEY в Запоріжжі. Присутні обговорювали методи залучення інвестицій, запуску стартапів, масштабування бізнесу.

Понад 600 запорожців, бізнесменів, топ-менеджерів, керівників успішних компаній зібралися на форумі, щоб дізнатися історії реальних кейсів, наповнитися ідеями, виробити для себе стратегію розвитку і розширення.

Спікери ділилися власним досвідом в різних областях і буквально запалювали учасників своїм прикладом, допомагаючи збудувати плани розвитку бізнесу.

В якості спікерів на BIG MONEY в Запоріжжі виступили:

• Євген Черняк, ТОП-100 Forbes, автор одного з найпопулярніших YouTube каналу – Big Money.

• Андрій Федорів – засновник Fedoriv Agency, Fedoriv Hub, веде відеоблог Fedoriv Vlog, автор освітнього бізнес-курсу.

• Марина Авдєєва – підприємець і візіонер ринку 2021 за версією «ТОП 100.  Рейтинги крупнейших».

• Олександр Педан – популярний телеведучий, актор і шоумен.

• Артем Ковбель – старший партнер Vigilant Forensic Butique, аудитор Member ASIS, ACFE, ASCP.

• Наталія Шмигельська – засновник компанії «Укрптахосервіс», ТМ «Фудмама» і ТМ «Готово».

Як вважає генеральний директор компанії-забудовника Sensar Марк Марченко, подібні форуми мають велике значення.

«Крім очевидної інформаційної цінності, разом з BIG MONEY ми створили свого роду великий майданчик для нетворкінгу запорізьких підприємців і ініціативних стартаперів», – підкреслює він.

Більш того, Марк Марченко вважає, що «цей захід, в першу чергу, допомiг усвідомити, що в Запоріжжі багато амбітних бізнесменів, готових зробити рідне місто центром інвестицій та розвитку».

Люди з активною життєвою позицією, підприємці вважають за краще жити в нових, комфортабельних будинках. Тому будівельний бізнес в місті активно розвивається. Компанія Sensar вже здала в експлуатацію житловий комплекс Comfort City в Бородінському мікрорайоні і сьогодні на перетині бульвару Центрального і вулиці Перемоги зводить ЖК KVARTAL. Також у забудовника в планах кілька абсолютно нових проектів, які скоро будуть представлені запорожцям.

Інвестиції та будівництво роблять Запоріжжя сучаснішим, кращим, і ця аксіома лежить в основі діяльності компанії Sensar.

Евген Черняк, Big Money
Евген Черняк, Big Money
Марк Марченко, генеральний директор компанії-забудовника Sensar
Марк Марченко, генеральний директор компанії-забудовника Sensar
Олена Бартуль, директор, керівник відділу продаж компанії-забудовника Sensar
Олена Бартуль, директор, керівник відділу продаж компанії-забудовника Sensar
Бігмані у Запоріжжі
Бігмані у Запоріжжі
Суспільство