Дітлахам подарують подорож до “Країни мрій”

Дитинство – найсвітліша пора життя кожної людини, час мрій та радісних миттєвостей! Кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство, в якому поруч з ним найрідніші люди, які дарують багато любові, щастя, добра, щедрості та ласки! Дорослі повинні щодня зігрівати дітлахів теплом і робити все можливе аби їх мрії втілювалися у життя.
Тож, 30 травня, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, Запорізька обласна філармонія запрошує малят до чарівної Країни мрій!
В рамках мистецького проєкту «Філармонія – дітям» академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці» під керуванням заслуженого діяча мистецтв України Лілії Гринь, за участю дитячих творчих колективів міста, презентує маленьким глядачам дитячу музично-розважальну програму «Країна Мрій». Вона межує з Країною Казок, Країною Чудес, омивається океаном бурхливої Фантазії. Країна Мрій – це планета Дитинства. Діти усього світу населяють цю планету, а столиця Країни Мрій – Місто Друзів!
В програмі на дітей чекає багато приємних зустрічей – тут улюблені пісні й запальні танці, сюрпризи та цікаві несподіванки, а приємні враження та позитивні емоції залишаться в серці кожної дитинки.
Чекаємо на тебе 30 травня о 12.00 в «Країні Мрій» Запорізької обласної філармонії, наш маленький глядачу!