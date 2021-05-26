Поціновувачів музики запрошують на закриття 64-го симфонічного сезону

Закриття симфонічного сезону – це завжди яскрава та визначна подія!
Цьогоріч академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України Вячеслава Реді завершує 64 симфонічний сезон справжніми музичними перлинами.
У першому відділі програми прозвучить Симфонія № 2 Йоганнеса Брамса. Твір написаний у найкращих традиціях віденського класицизму, однак музика твору настільки насичена романтичними, світлими та пейзажними образами, що її називають справжньою “симфонією радості”.
У другому відділі концерту на слухачів чекає зустріч зі справжніми майстрами сцени.
28 травня разом з оркестром виступить народна артистка України, солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець (Австрія). Вже багато років співачка працює на відомих оперних сценах світу: Метрополітен-опера в Нью-Йорку, Ла Скала в Мілані, Королівський театр Ковент-Гарден у Лондоні, Опера Бастилія в Парижі та інших.
У репертуарі артистки – шедеври світової класики і твори українських композиторів. Відомий італійський режисер Франко Дзеффіреллі назвав імена «трьох великих Травіат». Одна з них – Вікторія Лук’янець.
У концертній програмі у виконанні Вікторії Лук’янець та академічного симфонічного оркестру прозвучать арії з опер Дж. Россіні, Дж. Верді, Дж. Пуччині.
29 травня у другому відділенні програми прозвучить Концерт для віолончелі з оркестром Антоніна Дворжака – один з найяскравіших зразків цього жанру.
Сам композитор сказав про нього так: «Цей концерт значно перевершує обидва мої концерти, як скрипковий, так і фортепіанний. Він приносить мені величезну радість, і, думаю, я не помилюся в його оцінці».
Соліст — лауреат міжнародних конкурсів Олександр Михайлов (Швейцарія).
Олександр Михайлов-випускник спеціалізованої музичної школи імені Столярського в Одесі, Вищих шкіл мистецтв м. Берн та Цюріх (Швейцарія), лауреат чисельних міжнародних конкурсів у Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, Україні та інших країнах.
Цікаво, що зірковий шлях музиканта розпочався саме у Запоріжжі. Юний музикант завоював Гран-прі міжнародного конкурсу-фестивалю “Акорди Хортиці”.
Наразі, Олександр веде активну гастрольну діяльність, концертує як соліст з відомими оркестрами світу, є учасником багатьох ансамблів та джазових колективів.
Шановні друзі! Запрошуємо вас 28 та 29 травня о 18.00 до концертного залу імені М.І.Глінки Запорізької обласної філармонії на Закриття 64 симфонічного сезону!
Солістка – народна артистка України, солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець (сопрано, Австрія)
Соліст – лауреат міжнародних конкурсів Олександр Михайлов (віолончель, Швейцарія)
Головний диригент – народний артист України
ВЯЧЕСЛАВ РЕДЯ