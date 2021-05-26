“Таємниці скрипки” відкриють у Запорізькій філармонії

Ніжна й пристрасна, сильна й граційна, схожа на тендітну дівчину. ЇЇ голос полонить з першої ноти. Вона – скрипка… Цариця музики. Винайдена на межі XVI-XVII ст. вже через 30-50 років вона стала найпопулярнішим інструментом. У різні часи музику для скрипки писали найвизначніші західноєвропейські композитори, а також українські автори. Фортепіано… мелодійне й багатогранне. Їх поєднання створює новий, захоплюючий сюжет.
Музична програма «Таємниці скрипки» – це віртуозне поєднання двох найпопулярніших класичних інструментів – скрипки та фортепіано. Творчий інструментальний дует солістів філармонії, лауреатів міжнародних конкурсів Володимира Галіченка (скрипка) та Іоланти Дамаскіної (фортепіано) запрошує вас до подорожі яскравим світом неймовірно безмежних мотивів.
Всім шанувальникам мистецтва артисти подарують вишукані твори Йогана Себастьяна Баха, Людвіга ван Бетховена, Ніколо Паганіні, Антоніо Вівальді, Мирослава Скорика та інших.
Завітайте до Запорізької обласної філармонії сьогодні, 26 травня, та отримайте справжню естетичну насолоду від чарівних мелодій!Початок концерту о 17.00