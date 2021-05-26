Відновлено можливість онлайн тестування на платформі «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа»

Шановні друзі! Довгоочікувана новина! Державна служба зайнятості відновила можливість онлайн тестування на платформі «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа» .
Усі бажаючі мають можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації дистанційно у он-лайн форматі без відвідування центру зайнятості, якщо існує потреба у:
✅ виборі (зміні) професії
✅ виборі майбутнього напряму професійного навчання
✅ оцінці власних здібностей
✅ саморозвитку
Тестування може пройти кожна бажаюча особа, якій виповнилось 14 років. Для участі в тестуванні необхідно звернутись до фахівця з профорієнтації центру зайнятості, який знаходиться за вашим місцем проживання. Необхідно назвати своє прізвище, ім’я, дату народження, телефон та E-mail. Заповнивши заявку фахівець надасть Вам код доступу до тестування. За посиланням http://test.myprofession.com.ua Ви переходите до сайту та розпочинаєте тестування. Робота над питаннями тесту може зайняти 2-3 години, тому слід спланувати свій день так, щоб мати можливість не переривати роботу та закінчити тестування в один день. За результатами проходження тестування буде сформована брошура, яку вам направить фахівець. Консультацію за результатами може надати фахівець з профорієнтації центру зайнятості за попередньою домовленістю.
Визначайте свою професійну направленість, усвідомлено обирайте майбутню професію, ставайте успішними та конкурентоспроможними!!!
Додаткову інформацію можна отримати у :
– відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
– відділі організації профорієнтації Запорізького ОЦЗ за номером (061)239-87-17