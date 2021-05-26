Все, що вихотіли дізнатись про джаз, – у виконанні джазового квартету

30 травня Запорізька обласна філармонія запрошує всіх поціновувачів джазу на прем’єру музичної програми «ALL ABOUT JAZZ» у виконанні джазового квартету! До складу колективу увійшли артисти філармонії: Тарас Пацернюк (труба), Артем Крамаренко (контрабас), Віталій Мартиненко (ударні), керівник – Юрій Крюков (фортепіано, електропіано).Солісти – справжня чарівниця, провідний майстер сцени Юлія Якса (сопрано) та харизматичний артист академічного симфонічного оркестру Тимофій Фуклєв (флейта). Колектив має індивідуальну манеру виконання та з успіхом популяризує джазову культуру.
Джаз – унікальний музичний напрямок із більш ніж сторічною історією. Ще на початку свого зародження він швидко увійшов у моду, завоював популярність і підкорив меломанів по всьому світу. Сьогодні джаз найшов своє місце і в серцях тисяч українців. Запальний і ритмічний, вишуканий і стильний, загадковий і непередбачуваний – він поєднує у собі цілий світ. У ньому злилися європейська гармонія, європейсько-африканська мелодія і африканський ритм.
Яскраві й талановиті музиканти подарують вам чарівний вечір джазу. У програмі сучасні джазові композиції Телоніуса Монка, Дюка Еллінгтона, Чика Коріа, Ерні Крівда, Фредді Хаббарда та інших. Музика у стилях свінг, бі-боп та сальса об’єднається у незабутньому концерті.
Запрошуємо стати частиною музичної культури світу і відчути справжню мистецьку насолоду.
Зустрінемось 30 травня о 18:00 у концертному залі імені М.І. Глінки!