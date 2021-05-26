Запорізькі громади отримали майже 535 мільйонів гривень плати за землю

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 534 мільйони 600 тисяч гривень плати за землю. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, запоріжці сплатили на 274 мільйони більше, ніж роком раніше.
Землевласники і користувачі ділянок-юридичні особи перерахували до скарбниць майже 495 мільйонів гривень, фізичні особи – близько 40 мільйонів гривень.
Найбільші суми направили до бюджету платники м. Запоріжжя – понад 330 мільйонів, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 44,6 мільйона, бердянські та приморські – 29,3 мільйона, мелітопольські і веселівські – майже 29 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 22 мільйони, василівські та михайлівські – 18,2 мільйона, якимівські та приазовські – 17 мільйонів тощо.
За чотири місяці у результаті проведених звірок із територіальними громадами, підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, РВ Фонду державного майна України податківці залучили до оподаткування 30 суб’єктів господарювання, від яких за рік до скарбниці додатково надійде 4 мільйони 834 тисячі гривень плати за землю.
Крім того, виявлено 8 представників бізнесу, які використовували земельні ділянки без правовстановлюючих документів (річна сума нарахувань за землі площею 26 га склала 387 тисяч гривень).
Всього станом на початок травня в Запорізькій області нараховується 8941 юридична особа та 77860 фізичних осіб-платників земельного податку і орендної плати.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області