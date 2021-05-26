Запорізький бізнес сплатив півтора мільярда гривень податку на додану вартість

У січні-квітні підприємства, організації та підприємці регіону спрямували до державного бюджету 1 мільярд 538 мільйонів гривень податку на додану вартість. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 338 мільйонів гривень або на 28 відсотків.
Керівник податкової служби області підкреслив, що рівень добровільної сплати ПДВ перевищив 96 відсотків. За результатами декларування обсяги оподатковуваних операцій суб’єктів господарювання збільшились до даних 2020 року на 11 мільярдів гривень, а нарахування – на 386 мільйонів.
Так, за чотири місяці представники бізнесу м. Запоріжжя перерахували до державної скарбниці 797 мільйонів, мелітопольські та веселівські – майже 113 мільйонів, бердянські і приморські – 99 мільйонів, пологівські, більмацькі та розівські – 82 мільйони, оріхівські та гуляйпільські – 75 мільйонів, вільнянські та новомиколаївські – 74 мільйони, токмацькі та чернігівські – 67,8 мільйона, Запорізького району – 64 мільйони.
Станом на початок травня в регіоні нараховувалось 9927 компаній і підприємців-платників ПДВ, зокрема, 8962 юридичні особи та 965 фізичних осіб.
Нагадаємо, 31 травня спливає граничний термін сплати податку на додану вартість за квітень.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області