Як правильно інвестувати, щоб здобути надійний пасивний прибуток або сучасне та комфортне житло?

Як правильно інвестувати, щоб здобути надійний пасивний прибуток або сучасне та комфортне житло?

Відповіді на ці питання обіцяють надати на INVEST FORUM, який відбудеться у Запоріжжі в оновленому ПС «Юність» вже 1 жовтня нинішнього року.

Головний організатор заходу – компанія-забудовник Sensar передбачає представити широкому бізнес-загалу нашого регіону і України провідних  експертів, котрі поділяться досвідом, як вигідно інвестувати в сучасних реаліях і як такі інвестиції допомагатимуть розвивати, зокрема, наш обласний центр.

Резонансний захід, який невдовзі збере у Запоріжжі понад 2 тисячі активних глядачів, зацікавлених в інвестиціях та розвитку власного міста, представників малого і середнього бізнесу, презентували сьогодні, 26 травня, на прес-конференції у Khortitsa Palace.

А щоб процес інвестування у перспективі видався вдалим і ефективним, потенційним інвесторам, які долучаться до роботи форуму, розкриють теми  «Інвестиції як стиль життя», «Кейси успішних інвестиційних проектів, «Інвестиції в нерухомість», «Фондовий ринок», «Стартапи і інвестиції в готовий бізнес» та багато інших.

  • Мова не про «успішний успіх», – зазначив у своєму виступі на прес-конференції генеральний директор компанії-забудовника Sensar Марк Марченко. – Ми прагнемо озброїти учасників форуму ефективним інвестиційним інструментарієм, показати нові можливості у галузі інвестицій, які реально працюють і дають прогнозовані результати. Особливої актуальності цей напрямок набуває у період короновірусної ситуації, яка вразила увесь світ. Розвиток галузі інвестицій може стати одним із ефективних важелів у подоланні наслідків спровокованої ковідом економічної кризи.

Про ефективне інвестування у об’єкти нерухомості розповіла експерт з цього питання – директор, керівник відділу продажу компанії-забудовника Sensar Олена Бартуль.

  • Ми готові навчити, як правильно інвестувати – надійно і без ризиків, і як до того ж ще й отримати пасивний прибуток, – зазначила пані  Олена. – Важливо знати, як правильно обрати об’єкт будівництва, в цілому, і квартиру, зокрема. Для квартири не тільки зручне планування  є важливим критерієм для вибору, але ще багато інших факторів. Наприклад, солярність, роза вітрів, тощо. Про це також вестимо мову на форумі.

Важливе значення майбутнього публічного бізнес-заходу для нашого обласного центру вiдмітив у своєму виcтупі на прес-конфренеції заcтупник Запорізького міського голови Олександр Константинов.

  • Запоріжжя потребує інвестицій, в першу чергу, в будівництво, адже це сприятиме розвитку регіональної економіки, – відмітив посадовець.- Нові робочі місця, стабільна заробітна плата, високі податкові відрахування в бюджет міста, які, в свою чергу, будуть спрямовані на вирішення нагальних проблем запоріжців. Разом з тим, інвестиції позитивно вплинуть і на розвиток міської інфраструктури, що, в свою чергу, суттєво підвищить рівень комфорту для життя у нашому місті.

За словами Константинова, міська влада забезпечує всебічну підтримку інвестиційним проектам, які розвиватиме малий і середній бізнес у Запоріжжі. Оскільки має на меті, щоб запоріжці не виїжджали із нашого міста у пошуках кращої долі, а могли саме тут реалізувати свої найсміливіші бізнес-ідеї. Спікери прес-конференції повідомили, що робота з підготовки INVEST FORUM вже триває, а білети вже у вільному продажі. Більше інформації про форум і реєстрацію шукайте за посиланням: https://invest.sensar.com.ua/

Марк Марченко, генеральний директор компанії-забудовника Sensar
Олена Бартуль, директор, керівник відділу продаж компанії-забудовника Sensar
Інвест форум Запоріжжя
INVEST FORUM Запоріжжя
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