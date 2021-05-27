Як правильно інвестувати, щоб здобути надійний пасивний прибуток або сучасне та комфортне житло?

Відповіді на ці питання обіцяють надати на INVEST FORUM, який відбудеться у Запоріжжі в оновленому ПС «Юність» вже 1 жовтня нинішнього року.
Головний організатор заходу – компанія-забудовник Sensar передбачає представити широкому бізнес-загалу нашого регіону і України провідних експертів, котрі поділяться досвідом, як вигідно інвестувати в сучасних реаліях і як такі інвестиції допомагатимуть розвивати, зокрема, наш обласний центр.
Резонансний захід, який невдовзі збере у Запоріжжі понад 2 тисячі активних глядачів, зацікавлених в інвестиціях та розвитку власного міста, представників малого і середнього бізнесу, презентували сьогодні, 26 травня, на прес-конференції у Khortitsa Palace.
А щоб процес інвестування у перспективі видався вдалим і ефективним, потенційним інвесторам, які долучаться до роботи форуму, розкриють теми «Інвестиції як стиль життя», «Кейси успішних інвестиційних проектів, «Інвестиції в нерухомість», «Фондовий ринок», «Стартапи і інвестиції в готовий бізнес» та багато інших.
- Мова не про «успішний успіх», – зазначив у своєму виступі на прес-конференції генеральний директор компанії-забудовника Sensar Марк Марченко. – Ми прагнемо озброїти учасників форуму ефективним інвестиційним інструментарієм, показати нові можливості у галузі інвестицій, які реально працюють і дають прогнозовані результати. Особливої актуальності цей напрямок набуває у період короновірусної ситуації, яка вразила увесь світ. Розвиток галузі інвестицій може стати одним із ефективних важелів у подоланні наслідків спровокованої ковідом економічної кризи.
Про ефективне інвестування у об’єкти нерухомості розповіла експерт з цього питання – директор, керівник відділу продажу компанії-забудовника Sensar Олена Бартуль.
- Ми готові навчити, як правильно інвестувати – надійно і без ризиків, і як до того ж ще й отримати пасивний прибуток, – зазначила пані Олена. – Важливо знати, як правильно обрати об’єкт будівництва, в цілому, і квартиру, зокрема. Для квартири не тільки зручне планування є важливим критерієм для вибору, але ще багато інших факторів. Наприклад, солярність, роза вітрів, тощо. Про це також вестимо мову на форумі.
Важливе значення майбутнього публічного бізнес-заходу для нашого обласного центру вiдмітив у своєму виcтупі на прес-конфренеції заcтупник Запорізького міського голови Олександр Константинов.
- Запоріжжя потребує інвестицій, в першу чергу, в будівництво, адже це сприятиме розвитку регіональної економіки, – відмітив посадовець.- Нові робочі місця, стабільна заробітна плата, високі податкові відрахування в бюджет міста, які, в свою чергу, будуть спрямовані на вирішення нагальних проблем запоріжців. Разом з тим, інвестиції позитивно вплинуть і на розвиток міської інфраструктури, що, в свою чергу, суттєво підвищить рівень комфорту для життя у нашому місті.
За словами Константинова, міська влада забезпечує всебічну підтримку інвестиційним проектам, які розвиватиме малий і середній бізнес у Запоріжжі. Оскільки має на меті, щоб запоріжці не виїжджали із нашого міста у пошуках кращої долі, а могли саме тут реалізувати свої найсміливіші бізнес-ідеї. Спікери прес-конференції повідомили, що робота з підготовки INVEST FORUM вже триває, а білети вже у вільному продажі. Більше інформації про форум і реєстрацію шукайте за посиланням: https://invest.sensar.com.ua/