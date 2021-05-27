Консультативний вебінар “Локальні можливості підтримки дітей та молоді з аутизмом” об’єднав фахівців і батьків

Консультативний вебінар: «Локальні можливості підтримки дітей та молоді з аутизмом (Запорізький регіон)» БО БФ «Карітас Запоріжжя» зібрав сьогодні близько 40 учасників. Серед зареєстрованих були: представники профільних виконавчих інституцій громад регіону в сфері надання послуг для конкретної вразливої групи громадян регіону, фахівці відповідного спрямування, представники інститутів громадянського суспільства, батьки та опікуни дітей з аутизмом.
Учасники зібрались з метою надання підтримки батькам дітей з аутизмом та розбудови платформи для взаємодії надавачів соціальних послуг. Також важливо було почути відповіді на актуальні питання з приводу локальних можливостей виконавчих інституцій громад Запорізького регіону щодо надання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг.
Основні теми, що були обговорені під час вебінару:
- «Формулювання питання та наявних проблем конкретної вразливої групи громадян регіону – дітей та молоді з аутизмом на рівні регіону» (доповідачі: Володимир Швець, Тетяна Руденко, – Карітас Запоріжжя)
- «Соціальні послуги, можливості для розвитку, реабілітації, інтеграції дітей та молоді з аутизмом» (доповідач: Кваша Наталія Валентинівна, Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
- «Соціальні послуги для дітей та молоді з аутизмом» (доповідач: Іванова Олександра Олександрівна, Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
- «Особливості організації навчання та психолого-педагогічний супровід дітей з аутизмом в закладі загальної середньої освіти» (доповідач: Скориченко Вікторія Романівна – заступник директора з навчально-виховної роботи Запорізької гімназії №3).
- «Актуальні питання щодо створення оптимальних умов для виховання та навчання дітей з розладами аутичного спектру. Супровід дітей з РАС та надання корекційно-розвиткових послуг» (доповідач: Очеретнюк Тетяна Леонідівна – директор Інклюзивно-ресурсного центру по Олександрівському району міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради)
- «Психологічний супровід сімей» (доповідач: Макарова Леся Терентіївна, Карітас Запоріжжя).
- «Батьківство має бути відповідальним» (доповідач: Острогляд Наталія Тимофіївна, ГО «Аутизм. Свідоме батьківство»).
- «Можливості для дітей з аутизмом в БО «БФ «Карітас Запоріжжя» (доповідач: Дмитро Агафонов, Карітас Запоріжжя).
- «Можливості громадських організацій у соціалізації дітей з РАС на прикладі роботи ЗОГО «Флоренс» (доповідач: Романенкова Людмила Олексіївна ЗОГО «Флоренс»).
Маємо надію, що учасники змогли підвищити свою обізнаність у зазначений темі і практично використовуватимуть отриманий досвід, що сприятиме поліпшенню становища конкретної вразливої групи громадян регіону.
Налагоджена комунікація відкриває нові можливості для надання підтримки тим хто її потребує.
З повагою,
Анна Торіна, менеджерка з комунікації БО БФ «Карітас Запоріжжя»