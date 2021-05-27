СМКОР: Призупинено реєстрацію 0,7 % податкових накладних запорізького бізнесу

Запорізькі компанії і підприємці з початку року подали на реєстрацію в Єдиному реєстрі майже 2 мільйони податкових накладних і розрахунків коригування на суму ПДВ понад 8 мільярдів гривень.
За результатами автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків в ЄРПН зупинено реєстрацію 10 тисяч податкових накладних/розрахунків коригування на суму ПДВ 101 мільйон гривень. Це склало 0,7 відсотка від загальної кількості ПН/РК та 1,1 відсотка – від суми.
За цей час 747 суб’єктів господарювання направили на розгляд Комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН 9 тисяч повідомлень з документами на суму ПДВ 90 мільйонів гривень. Відповідно, близько 8 відсотків платників ПДВ області підпали під моніторинг ПН/РК.
За підсумками розгляду поданих повідомлень кількість відмов у реєстрації за рішенням Комісії склала 25 відсотків, а у першому півріччі 2020 року аналогічний показник дорівнював 67 відсоткам. В результаті проведення роз’яснювальної роботи та відмови платників від використання ризикового податкового кредиту, зменшилась кількість відмов у реєстрації більш ніж у два рази та у півтора рази зменшилось коло платників, які мають критерій ризиковості.
Станом на початок травня в регіоні налічується 919 “ризикових” суб’єктів господарювання, що на 630 менше, ніж на аналогічну дату минулого року (1549).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області