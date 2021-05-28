Дистанційна освіта, як вимушена міра під натиском пандемії та явище «коронавірусного булінгу» в освітньому середовищі

Дистанційна освіта в наш час вже стала звичним явищем. Які ще нововведення чекають освітні процеси в Україні та що таке “коронавірусний булінг” обговорили запрошені експерти під час круглого столу, який організувала Агенція регіональних ініціатив.
Станіслав Юрійович Романчук, директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, розповів, що Запорізькі освітяни отримали 11 золотих медалей на всеукраїнському конкурсі з впровадження нових освітніх проектів, що є найліпшим досягненням в країні.
Одним з проектів була єдина освітня платформа School_Z. Були певні технічні проблеми з її впровадженням, але платформа дійсно цікава, працездатна, комплексна та результативна – там є матеріали як для школярів і вчителів, так і для відповідальних батьків, які хочуть бути в курсі сучасних освітніх програм та методів навчання. На платформі зараз зареєстровані всі 68 000 запорізьких учнів. Департамент освіти моніторить відгуки та постійно вносить зміни та вдосконалює School_Z. Запорізькім досвідом вже зацікавились освітні заклади інших міст, зокрема кілька київських та харківських вишів.
Дуже цікавило присутніх питання освітньої реформи та зміни форматів закладів освіти з 1 вересня 2021 року. Станіслав Юрійович пояснив, що всі навчальні заклади в статусі рівні – вони є загальноосвітніми навчальними закладами. А типи закладів вже різняться, щоб забезпечити більш профільну, відповідну та спрямовану на конкретного учня програму навчання. Хоча є багато незадоволених зміною форматів шкіл, ліцеїв та гімназій, але все відбувається відповідно до законодавства.
Начальниця управління у справах дітей Запорізької міської ради Наталія Сергіївна Сиворакша підкреслила, що попри всі недоліки та труднощі дистанційної освіти значно зріс рівень комунікації між вчителями, батьками та учнями – всі спілкуються напряму та отримують достовірну інформацію. Покращилася та зріс обсяг доступної дітям інформації, вона подається в цікавій формі та добре сприймається. Багатьом випускникам завдяки дистанційній формі навіть виявилося легше зосередитися та підготуватися до ЗНО.
Попри загальну проблему соціальної дезінтеграції учнів жодна школа не повідомляла про випадки “коронавірусного булінгу”, тобто цькування дітьми та батьками шкільного оточення, яке хворіє або перехворіло на ковід. В усіх школах ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань пандемії, розповсюдження коронавірусу та профілактичних заходів.