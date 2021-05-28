Saucony – кроссіки, які знає увесь світ

Saucony – найкраще для любителів активного життя
Серед відомих виробників спортивного взуття зустрінеться немало Американців, але цей бренд заслужив пошану серед любителів активного образу життя у всьому світі, і ось чому. Можливо у вас не було можливості дізнатись, але компанія була створена ще у 1898 році. Це великий термін навіть для мастодонтів індустрії, звісно це вже можна врахувати за показник успішності лейблу. Він не тільки успішно функціонує більше, аніж сторічний термін, а й залишається одним з найпрогресивніших технологічно виробників кросівок. Спочатку фірма займається виготовленням товарів для всієї сім’ї, але швидко засновники зрозуміли, що найбільший потяг вони відчувають до світу спорту. Він і став акцентованним направленням для діяльності компанії на всі наступні роки. Saucony займалась виготовленням взуття для різних спортивних ліг включаючи баскетбол, футбол і теніс. За плідну працю він був удостоєний нагороди за найкращу якість за версією авторитетного профільного журналу. Проте найбільшу популярність завоювали бігові моделі, адже в середині 20-го століття Америка почала активно займатись бігом та легкою атлетикою. Сталося це після перемоги американського бігуна на Олімпійських іграх. Бренд завчасно побачив потенціал та можливість, і представив Trainers. Завдяки позитивній репутації та зростаючому колу амбасадорів Saucony отримала безліч замовлень та конкурентоспроможність на рівні найбільших гравців індустрії.
Але найпопулярнішою моделлю на всі часи стала Jazz. Розроблені разом з цілою командою спеціалістів з ортопедії ці кросівки здавалися ідеальними. Тоді вони належали до біговою серії, але з часом стали головною позицією повсякденної лінійки. Ви можете й досі придбати Jazz, як класичну модель бренду у різних кольорах та дизайні, проте головна ідея завжди буде на поверхні. Доречі цікавою є історія логотипу фірми. Він символізує русло річки Сауконі Крік, і три валуни, які вона огинає: видатне місце поблизу міста народження лейблу.
Звісно не одною історією цікава ця марка. Перш за все це один з найякісніших брендів поміж відомих світових лейблів. Він завжди приділяє багато уваги дрібницям, а також постійно модернізує конструктив, з кожним роком представляючи технологічні цікавинки. Незважаючи на це ціни на фірмову продукцію досить привабливі, а придбати оригінальні товари ви можете в мультибрендовому інтернет-магазині Saks’85. Усі покупки можна зробити онлайн з доставкою у будь який регіон України.