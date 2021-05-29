Шевченківська премія 2021: Чим запам’яталася церемонія нагородження?

У Києві нагородили лауреатів Шевченківської премії, яка уже понад півстоліття відзначає провідних митців культурної сфери. Цього року серед переможців — збірка репортажів з окупованого Донецька, роман про Студентську революцію, артхаусне кіно про Донбас 2025 та нове прочитання “Лісової пісні”.
Це друге вручення Шевченківської премії після гучного перезавантаження та ребрендингу, який провели агенції ISD Group и TS/D. Раніше вона асоціювалася з совковістю та офіціозом. Сьогодні премія орієнтується на якісні українські твори, що викликають живу реакцію в суспільстві та говорять про актуальні для українців події.
Щорічно премію вручають у 6 номінаціях. Серед них: література, музика, театр, візуальні мистецтва, кіно та публіцистика.
Цього року в номінації “Література” найкращою стала письменниця та перекладачка Оксана Луцишина. Вона отримала відзнаку за останній роман “Іван та Феба”, який відтворює епоху 90-х років. Зокрема, книга розповідає історію “Революції на граніті” — масштабного студентського протесту проти комуністичної влади.
У номінації “Кіномистецтво” переміг фільм “Атлантида” Валентина Васяновича та Владлена Одуденка. У стрічці йдеться про життя на Донбасі після перемоги України у війні з Росією та повернення окупованих територій. Під час своєї промови режисер зауважив, що трансформована премія ще більше надихає українських митців працювати на розвиток культурної сфери, в тому числі й кіно.
Книжка, яка документує перші місяці окупації Донецька — збірка репортажів Станіслава Асєєва “В ізоляції” отримала нагороду в номінації “журналістика та публіцистика”. Книга вийшла друком у 2018 році, коли журналіст Асєєв перебував у полоні бойовиків ДНР.
“Влітку 2018 року мене вивезли з в’язниці Ізоляції до будівлі так званого МГБ, посадили за ноутбук і показали презентацію цієї збірки. Вона якраз відбувалася у Києві. Тих людей неймовірно дратував факт, що ця книжка з’явилася на світ. І я точно знаю, що ці люди будуть слухати мою промову, бо й надалі відстежують моє життя. Тож сьогодні я хотів би звернутися саме до них і сказати наступне: подивіться на мене уважно й нарешті зрозумійте, що ви програли”, — сказав під час вручення премії Станіслав Асєєв.
У категорії “Музичне мистецтво” лауреатом премії стало музичне агентство “Ухо” з циклом “Архітектура голосу”. Це серія з 19-ти концертів вокальної музики та двох виставкових подій, проведених у різні роки в Києві. Головна об’єднавча ідея — музику презентували в знакових для столиці спорудах. Батьками проєкту стали Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула.
В номінації “Театральне мистецтво” перемогу отримала вистава “Verba” авторства Сергія Маслобойщикова, Наталії Рудюк, Олександра Бегми та Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Вистава пропонує абсолютно нове прочитання драми Лесі Українки “Лісова пісня” та розповідає про любов, життя та вічність.
“Ми тут для того, щоб простягнути руки між Лесею Українкою та майбутніми поколіннями, які теж подадуть нам руку за потреби”, — сказав про свою роботу режисер Сергій Маслобойщиков.
Відомий український фотохудожник Борис Михайлов став Шевченківським лауреатом у номінації “Візуальне мистецтво” та отримав нагороду за відеопроєкцію та фотоінсталяцію “Випробування смертю”. Проєкт поєднує фотографії крематорію з іншими зображеннями й апелює до колективної пам’яті українців.
Премії цьогорічним лауреатам вручили в новому дизайні. Довгий шлях перетворень зафіксували у важкому мармурі, як увіковічнення 60-ти річної історії премії, та згусток енергії, який рветься назовні — символом енергії Шевченка, яка пронизує сучасну культуру України.
Шевченківська премія – найвища державна нагорода у галузі культури та мистецтва, яка вручається з 1961 року. Рішення про присудження премії ухвалює президент України на основі пропозицій Шевченківського Комітету. Фінансовий розмір премії теж визначається президентом. Цього року лауреати Шевченківської премії отримали по 240 тисяч гривень.
Катерина Чамлай
Фото: Михайло Марків