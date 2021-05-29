Відродження «Запорізької правди»: прогноз оптимістичний

Ситуація навколо єдиного у Запорізькій області українськомовного видання регіонального рівня із 104-х річною історією – газети «Запорізька правда» загострюється. Нагадаємо, що на першій сесії обласної ради восьмого скликання, 18 березня нинішнього року, депутати ухвалили рішення про ліквідацію газети шляхом приєднання до КП «Запоріжжя», що спеціалізується на здачі в оренду приміщень у Будинку преси, які колись належали редакціям обласних газет.
З останньою надією на відродження улюбленого багатьма поколіннями запоріжців видання творчий колектив газети звернувся по допомогу до народного депутата України Сергія Штепи. Саме його обрали не випадково, бо за короткий термін своєї діяльності він проявив себе як небайдужий і відповідальний виразник і захисник інтересів своїх виборців. Факти на підтвердження такої характеристики депутата наша газета публікувала вже багато разів. Тож, звертаючись до нього із нашим наболілим питанням, були певні, що Сергій Штепа не залишить нас з ним наодинці.
Депутат був добре обізнаний із нашою бідою. І будучи поборником свободи слова в Україні, він доклав усіх зусиль, щоб повернути легендарне видання Запорізькій громаді.
За зверненням Сергія Штепи до Комітету з питань свободи слова ВРУ, авторку цих рядків, виконуючу обов’язки головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР Наталю Зворигіну було запрошено на засідання Комітету 19 травня, в ході якого народні депутати-члени Комітету під головуванням народного депутата Нестора Шуфрича дослідили ситуацію і ухвалили відповідне рішення.
«Сьогодні мав честь на Комітеті з питань свободи слова відстоювати інтереси журналістів газети «Запорізька правда» – єдиного в нашій області україномовного друкованого видання, заснованого більше століття тому, в 1917 році. Згідно із Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від 2015 року всі газети комунальної форми власності мали перейти у форму товариств з обмеженою відповідальністю та при цьому зберегти автентичну назву і навіть приміщення. На жаль, через сумнівні рішення Запорізької обласної ради минулого скликання норми закону не були виконані. Крім того, залишились борги по заробітній платі та оренді приміщення в розмірі приблизно 1 млн. грн.
Наразі «Запорізька правда» де-факто не видається, а колектив газети тимчасово випускає інше друковане видання – «Правда ZP», причому робить це на волонтерських засадах. Журналісти звертались до суду із позовом. Першу інстанцію програли, але апеляційний суд став на сторону представників четвертої влади. Але і рішення суду Запорізька обласна рада попереднього скликання не виконала. Отримавши звернення від виконуючого обов’язки головного редактора Наталії Зворигіної, в якому були викладені перелічені факти, я звернувся до Комітету з питань свободи слова щодо цієї ситуації.
Трохи скорочена версія обговорення була зафіксована парламентським телеканалом «Рада». В результаті дискусії члени Комітету одноголосно підтримали рішення звернутись до Запорізької обласної ради з вимогою виконати норми закону, в іншому випадку Комітет буде звертатись до Міністра юстиції та інших відповідальних органів. Я вдячний колегам за підтримку. Впевнений, що я зробив саме так, як і має діяти народний депутат України, сприяючи тому, щоб у країні було забезпечено верховенство права, а закони дійсно виконувались.
Сподіваюсь, що депутати Запорізької обласної ради чинного скликання приймуть більш виважені та мудрі рішення, ніж їх попередники», -написав у своєму пабліку народний депутат України Сергій Штепа по завершенню роботи Комітету з питань свободи слова ВРУ.
За результатами обговорення ситуації щодо «Запорізької правди» на засіданні Комітету було ухвалене рішення звернутися до Запорізької обласної ради з вимогою виконати закон України про реформування газети. Текст зверення наводимо:
«Голові Запорізької обласної ради
Жук О.Ю.
Шановна Олено Юріївно!
Під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова (далі – Комітет), яке відбулось 19 травня 2021 року, було розглянуто звернення народного депутата України Сергія Штепи щодо ситуації, яка сталась навколо газети «Запорізька правда».
Так, присутні під час розгляду зазначеного питання народний депутат України Серій Штепа та в.о. головного редактора комунального підприємства «Газета «Запорізька правда» Наталія Зворигіна повідомили наступну інформацію.
На першій сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання 18 березня 2021 року було ухвалено рішення про припинення КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради шляхом приєднання до КП «Запоріжжя» Запорізької обласної ради.
Відомо, що 12 грудня 2019 року на виконання рішення Третього апеляційного адміністративного суду у м. Дніпро від 03 квітня 2019 року про реформування газети «Запорізька правда» шляхом виконання Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (далі – Закон) у повному обсязі, на підставі виконавчого листа Відділу виконавчої служби Запорізької області, Запорізька обласна рада ухвалила відповідне рішення, в якому, зокрема, зазначила, що вийшла із складу засновників.
Оскільки рішення Запорізької обласної ради, від 12 грудня 2019 року, було прийнято не у повному обсязі, в.о. головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради Наталія Зворигіна звернулася до тодішнього голови Запорізької обласної ради Г.В. Самардака із листом, в якому вказано, які саме рішення обласна рада має ухвалити додатково, щоб виконати рішення суду у повному обсязі.
За період з грудня 2019 року по теперішній час жодних дій у цьому напрямку не було вчинено, жодної відповіді на адресу КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради на вказаний лист не надійшло. Натомість, через півтора роки після ухвалення рішення про вихід із складу засновників Запорізька обласна рада, вже не будучи засновником видання, ухвалила рішення про його ліквідацію.
Згідно цього рішення в.о. головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради Наталія Зворигіна повідомлена про звільнення.
Пані Зворигіна зазначила, що у 2016 році «Запорізька правда» стала пілотним проектом спільно з офісом ОБСЄ в Україні, який опікується розвитком громадянського суспільства і Національною спілкою журналістів України, в рамках якого було опрацьовано шляхи реалізації Закону і підготовлено повний пакет документів, необхідних, зокрема, для реформування КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради. Цей пакет у повному обсязі передано до юридичної служби Запорізької обласної ради. Він не втратив своєї актуальності й понині і може бути застосований для завершення рішення Запорізької обласної ради, датованого груднем 2019 року, ухваленого на вимогу Відділу виконавчої служби Запорізької області в рамках реалізації рішення Третього апеляційного суду у м. Дніпро про реформування «Запорізької правди».
Також, через позбавлення КП «Газета «Запорізька правда» Запорізької обласної ради засновником підприємства – Запорізькою обласної радою Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, підприємство не змогло виконувати свій єдиний вид виробничої діяльності, зазначений у його статуті – видання газети. В результаті були накопичені борги із заробітної плати працівникам, обов’язкових податкових виплат, тощо, які станом на 1 травня 2021 року сягнули 1 млн 40 тис грн., який згідно діючого законодавства і для завершення процедури реформування, має бути погашений.
Виходячи із зазначеного, беручи до уваги той факт, що «Запорізька правда» – єдине у Запорізькій області україномовне видання регіонального рівня із 104-річною історією, члени Комітету, керуючись пунктом 9 частини першої статті 14 Закону України «Про Комітети Верховної Ради України», згідно протоколу № 43 від 19 травня 2021 року, прийняли рішення звернутись до Вас з наполегливим проханням забезпечити у повній мірі завершення процесу реформування вищезгаданого друкованого засобу масової інформації, способами, передбаченими Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», для подальшого його належного функціонування.
Про результати розгляду та здійснені заходи реагування, прошу повідомити Комітет, у порядку встановленому законодавством України.
З повагою
Голова Комітету Нестор ШУФРИЧ».
Ми слідкуватимемо за перебігом подій та інформуватимемо про це своїх читачів. Тож далі буде!
Наталя Зворигіна,
в.о. головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР