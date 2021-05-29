Запорізькі “мільйонери” поповнять бюджети майже на 42 мільйони гривень

Упродовж кампанії декларування 328 запоріжців подали звіти за минулий рік, у яких вказали доходи у понад мільйон гривень. Загалом вони задекларували 1 мільярд 338 мільйонів гривень. З цієї суми до бюджетів усіх рівнів буде сплачено 38 мільйонів 739 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 3 мільйони гривень військового збору. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Крім того, 173 громадянина отримали 360 мільйонів гривень інвестиційного прибутку, з якого до скарбниць буде перераховано 27 мільйонів гривень ПДФО. Ще 115 декларантів відзвітували про іноземні доходи на загальну суму 55 мільйонів гривень. У результаті до бюджетів надійде 6 мільйонів гривень податку.
Кампанія “Декларування-2021” для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію, і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, завершилась 30 квітня.
Із задекларованих доходів за 2020 рік необхідно сплатити податок на доходи та військовий збір. Зробити це необхідно до 1 серпня 2021 року.
Більше інформації про особливості декларування – на сайті податкової служби регіону за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області