Шорти — один з головних атрибутів літнього гардеробу

Завдяки розмаїттю пропозицій дизайнерів та стилістів ми сьогодні можемо вибирати будь-що, керуючись уподобаннями та принципами. Тут ми коротко розповімо про трендові деталі літа 2021 у залежності від стильового спрямування.
Розпочнемо з casual. В основні тут джинсові та бавовняні шорти. Для чоловіків цей сезон не пропонує нових фасонів: у моді прямі або вільні моделі довжиною до лінії колін. Проте диктатори стилю тішать нас чималою кількістю декору. Кежуалу характерні однотонні, повністю або ж частково принтовані оформлення, що в залежності від походження, може впливати на настрій образу в цілому. Монохромні зможуть врівноважити яскравий лук, принтовані стануть його акцентом.
Для жінок вибір дещо більший враховуючи вище перерахований чоловічий асортимент. Тут є місце варіативності довжині, посадки, об’ємності. Потрібно користуватися простим правилом: об’ємний верх збалансовуємо приталеним низом та навпаки. Якщо створити повністю масивний образ, можна випадково візуально деформувати фігуру, що навряд чи є вашою метою. Луки, які демонструють силует не актуальні.
Гранж — тут про розкутість, брутальність, сміливість, частково неохайність. Дизайнери пропонують асиметричні зрізи, деструктивні елементи у якості декору (проріхи, потертості, тощо), абстрактні паттерни та провокуючі принти. Цей напрям не про похмурі та тусклі вироби, тут присутні навіть неонові відтінки, тому також варто бути обережними при виборі таких моделей для образу, якщо ви хочете виглядати стильно, але не нав’язливо. Звичайно, якщо ви прагнете витримати стилістику гранжу в ансамблі, то врівноважувати його потрібно кольорами, що є в шортах, а яскраві деталі нехай перекликаються з аксесуарами, тобто основний відтінок принта зі шкарпетками, ременями, сумкою.
Романтичний — це більше для дівчат. Рекомендуємо звернути увагу на рюші та волани по низу штанин, вибирати завищену посадку. Якщо вам зустрінеться різного роду драпірування — не варто проходити повз. Цей декоративний елемент прийшов до нас із зимового сезону і прослідковується навіть у пляжному одязі, тож носити його все ще можна.
Спортивний. Краще вибирати ніби обрізані спортивні штани довжиною до лінії колін, або трохи вище. Нам подобається такий варіант, оскільки виглядає ультра модно, особливо разом із кроп-топами, оверсайз сорочками, кепками, сандалями та шкарпетками.
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