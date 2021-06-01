Кім Барб’є (Франція) запрошує на концерт фортепіанної музики

Відома французька піаністка Кім Барб’є народилася в Парижі та виросла в Ніцці. Кім Барб’є концертуюча піаністка, вона активно виступає як з відомими оркестрами світу так із сольними програмами. Тісно співпрацює та виступає з Національним симфонічним оркестром Китаю в концертному залі в Пекіні, з Національним симфонічним оркестром В’єтнаму в Оперному театрі Ханоя, з Національним оркестром Естонії в Талліні, оркестром Львівської Національної філармонії, співпрацює із такими диригентами, як Робін Тіччіаті, Лайонел Брінгюєр, Фаб’єн Габель, Стенлі Доддс, Ярон Трауб та інші.
Запорізьким слухачам відома французька піаністка Кім Барб’є презентує виконання шедеврів класичної музики:
В.А.Моцарт. Варіації на популярну французьку пісню “Ah vous-dirais Maman!” До-мажор
Г. Форе. Баркарола №1
Г.Форе.Ноктюрн No 4 Мі-бемоль
М.Равель. Рavane pour une infante défunte
Ф. Шопен. Ноктюрни op.9 -15
Дж. Верді- Ф.Ліст. Парафраз на тему “Ріголетто”