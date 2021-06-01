КОНЦЕРТ НА БІС!

У Запорізькій філармонії закриття 81-го концертного сезону
Музика наповнює світ позитивними емоціями, яскравими фарбами та натхненням.
Закриття концертного сезону – це завжди свято якісної музики, яке ми створюємо саме для вас!
Всупереч усім перешкодам, у 81-му концертному сезоні Запорізька обласна філармонія повною міроюдарувала своїмслухачамсвята музики, радість і щирі емоції.Концертне життя було насичене різноплановими культурно-мистецькими заходами, сповнене низкою яскравих прем’єр та музичних відкриттів.
Найяскравіші моменти концертних програм, ексклюзивні новинки та найяскравіші хіти сезону прозвучать у «КОНЦЕРТІ НА БІС»!
На сцені – улюблені колективи та солісти Запорізької обласної філармонії: академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь, джаз-квартет, керівник – Юрій Крюков; провідні майстри сцени Юлія Якса (сопрано) і Микола Квєтков (тенор), Вікторія Шестакова (сопрано), Поліна Гонтарь (сопрано), Герман Романченко (тенор), Анастасія Литвин (сопрано), Богдан Хижняк (баритон), Володимир Галіченко (скрипка), партія фортепіано – Іоланта Дамаскіна та Світлана Зеленська. Ведучі заходу – Анна Миронова, Юлій Гаврилов.
У програмі прозвучать найулюбленіші інструментальні та вокальні твори митців різних епох, пісні популярних європейських і вітчизняних виконавців, запальні джазові композиції.
Чекаємо на всіх 4 червня о 18.00 у концертному залі імені М.І. Глінки на закритті 81-го концертного сезону!