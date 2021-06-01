Майже шість тисяч запоріжців отримали легальну роботу

Упродовж січня-квітня фахівці податкової служби Запорізької області разом з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у складі робочих груп проводили роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств щодо легалізації праці. В результаті – роботодавці добровільно оформили 5929 робітників. Запоріжців частіше працевлаштовували у галузі оптової та роздрібної торгівлі та сільського господарства.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, цим громадянам офіційно виплачено 35 мільйонів 600 тисяч гривень доходу, а це, в середньому, від 6 до 7 тисяч гривень на одного працівника. До бюджетів, пенсійного і соціальних фондів додатково надійшло 14,8 мільйона гривень. Зокрема, 6,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 7,8 мільйона гривень єдиного внеску та 500 тисяч гривень військового збору.
Нагадуємо, за порушення норм податкового законодавства та з питань праці передбачена адміністративна відповідальність.