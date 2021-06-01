Мистецький проєкт «Філармонія – дітям» «МУЛЬТКОНЦЕРТ-2»

Мистецький проєкт «Філармонія - дітям» «МУЛЬТКОНЦЕРТ-2»

      На численні дитячі прохання артисти Запорізької обласної філармонії з любов’ю і душею підготували нову програму з найхітовішими піснями з улюблених мультфільмів.

Тож,  запрошуємо юних друзів у захоплюючу мандрівку, насичену пригодницькими  історіями, неповторними перевтіленнями, веселими розвагами, улюбленими добрими мультяшними героями та звісно ж, найкращими чудовими музичними шедеврами.

        Подорожуючи найпотаємнішими куточками Мультляндії ви зустрінете смішних і водночас  амбітних Посіпак, а веселуни Тімон і Пумба порадують глядачів будь-якого віку! Пісні з мультфільму  «Аладдін» нагадають про справжню любов і віру в чари. Маленькі красуні зможуть поспівати разом з Принцесами, а справжні майбутні захисники стовідсотково впізнають Ральфа та Робокарів.

       Комедія, пригодницьке фентезі, романтична казка, та багато-багато знайомих улюблених  пісень – все це « Мультконцерт-2»!

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