Мистецький проєкт «Філармонія – дітям» «МУЛЬТКОНЦЕРТ-2»

На численні дитячі прохання артисти Запорізької обласної філармонії з любов’ю і душею підготували нову програму з найхітовішими піснями з улюблених мультфільмів.
Тож, запрошуємо юних друзів у захоплюючу мандрівку, насичену пригодницькими історіями, неповторними перевтіленнями, веселими розвагами, улюбленими добрими мультяшними героями та звісно ж, найкращими чудовими музичними шедеврами.
Подорожуючи найпотаємнішими куточками Мультляндії ви зустрінете смішних і водночас амбітних Посіпак, а веселуни Тімон і Пумба порадують глядачів будь-якого віку! Пісні з мультфільму «Аладдін» нагадають про справжню любов і віру в чари. Маленькі красуні зможуть поспівати разом з Принцесами, а справжні майбутні захисники стовідсотково впізнають Ральфа та Робокарів.
Комедія, пригодницьке фентезі, романтична казка, та багато-багато знайомих улюблених пісень – все це « Мультконцерт-2»!