Обережно! Шахраї на запорізьких курортах

Приморські та бердянські платники податків потрапили «на гачок» аферистів.
Під виглядом співробітників Приморської державної податкової інспекції, використовуючи номер (099) 309-87-49, зловмисники звертаються до підприємців з проханнями або з вимогами перевести кошти за не проведення можливих перевірок.
Податкова служба вкотре закликає платників бути обачними та не піддаватися на провокації. У разі виникнення подібних ситуацій слід негайно телефонувати на Антикорупційний сервіс ДПС України «Пульс» за тел. 0-800-501-007 (напрямок 4) та до Національної поліції за телефоном 102.
Літня пора надихає та дарує відчуття, що «все буде добре». Тож, не зіпсуйте собі настрій та курортний сезон.
Пам’ятайте, податківці ніколи не телефонують платникам з таких питань.