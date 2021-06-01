Топ-5 професій, які стали найбільш актуальними на ринку праці Запорізького регіону за п’ять місяців поточного року

В базі даних служби зайнятості Запорізької області за січень-травень поточного року налічувалось 12,7 тис вакансій. Серед них є ті, що були найбільш затребувані роботодавцями. Пропонуємо вам ознайомитись з Топ-5 професій, які стали найбільш актуальними на ринку праці Запорізького регіону за п’ять місяців цього року.Слід врахувати, що ринок праці змінюється в залежності від сезону, одже в весняному топ-5 вакансій перші місця посіли професії, які затребувані у сільському господарстві та задіяні у сфері відпочинку у літній сезон.
1.Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 1722 вакансії із заробітною платою від 6000 грн до 12450 грн. Для нього протягом цілого року є робота. Виконує оранку, посів, збирання, транспортування врожаю тощо. У період посівної та збиральної кампаній робочий день ненормований.
2. Водій автотранспортних засобів – 923 вакансії. Заробітна плата становила від 6000 до 22200 грн. Частіше пропонують графік – ненормований робочий день.
3. Кухар – 389 вакансій. Заробітна плата кухаря становила 6000-15000 грн. Режим роботи, як правило, денна зміна триває близько 12 годин.
4.Продавець продовольчих та непродовольчих товарів – 340 пропозицій роботодавця. Заробітну плату пропонували 6000-1000 грн. Здебільшого роботодавці пропонують гнучкий графік роботи.
5.Бухгалтер – 281 вакансія. Заробітна плата бухгалтера становила 6000-15000 грн.
Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає: «Якщо Ви з будь якої причини не можете знайти роботу за вже набутою професією, та маєте бажання отримати якісну професійну освіту за актуальною на ринку праці професією, то така нагода у вас є. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові, сучасні та необхідні на ринку праці професії за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Тож, вирішуйте, та звертайтесь за консультацією до наших фахівців. Ми радо Вам допоможемо!»
Додаткову інформацію можна отримати:
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)224-00-46
у відділі організації профнавчання Запорізького обласного центру зайнятості за тел. (061)233-31-36