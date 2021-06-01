Запорізька політехніка знову без… голови: програма на знищення вишу від Едуарда Гугніна діє

Вибори нового ректора НУ «Запорізька політехніка» знову виявилися безрезультатними, оскільки очільника вишу так і не вдалося обрати навіть з другої спроби.
«Завершено другий тур виборів. Я щиро дякую всім виборцям за підтримку. Більшість голосів, віддана за мене, доводить, що у нас є стійкість переконань і разом ми зможемо подолати будь-які перешкоди.
Так, цього разу нам не вдалося здобути 50%+1 від голосів виборців, але ми не зупинимося на досягнутому і РАЗОМ ми обов’язково ПЕРЕМОЖЕМО!», – написав у своєму пабліу лідер виборчих перегонів проректор університету, професор кафедри фізичного матеріалознавства Віктр Грешта.
Нагадаємо, у виборах ректора цього разу взяли участь 7 кандидатів. У другий тур пройшли Віктор Грешта ( за результатами першого туру набрав 32,7% голосів )та трунар «Запорізької правди» соціолог ( не кращий вибір для технічного вишу!)- колишній заступник голови Запорізької ОДА, лідер фракції «Блок Петра Порошенка» у облраді Едуард Гугнін(31,2%).
У другому турі кандидатам вдалося набрати: Віктору Грешті 47,7 %( нагадаємо, у попередньому голосуванні він набрав у другому турі 53%), а Едуарду Гугніну – 47,4% ( у попередньому голосуванні 38%).
Перші вибори видалися невдалими, оскільки Законом про вищу освіту було обумовлено, що переможець мусить набрати не менше 50% і 1 голос від усіх представників вишу, що мали прав голосувати. Тоді Віктору Грешті, попри разючу різницю у кількості голосів все ж не вдалося набрати необхідний мінімум.
Згодом цю законодавчу норму змінили. І тепер переможцю варто набрати лише 50%плюс 1 голос від кількості тих, хто проголосував.
Втім, якщо один із кандидатів чесно боровся за перемогу, інший, вочевидь, застосував свої навички політтехнолога і, примінивши відповідні виборчі технології, вдало розпорошив голоси виборців. Аналогічні технології Едуард Гугнін не раз застосовував на сесіях облради, коли прагнув досягти ухвалення необхідних йому рішень. Зокрема, так він вчинив із реформуванням газети «Запорізька правда», коли для ухвалення законного рішення не вистачило… лишень 2(!) голосів.
Нині на виборах ректора для перемоги Віктору Грешті також не вистачило кількох голосів. А 73 людей, намовлених опонентом, «не підтримали жодного з кандидатів», та ще 79 людей взагалі не прийшли на голосування.
Сумно, що один з найстаріших і найавторитетніших вишів Запорізького краю знову залишився без гідного очільника. Здається, невдовзі про долю університету вже не питатимуть його працівників. Програма на знищення Запорізької політехніки від Едуарда Гугніна діє!
Наталя Зворигіна,
в.о. головного редактора КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР