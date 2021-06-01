Запорізький малий та середній бізнес спрямував до бюджетів громад 555 мільйонів гривень єдиного податку

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 555 мільйонів 149 тисяч гривень єдиного податку. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, представники спрощеної системи оподаткування сплатили на 88 мільйонів 713 тисяч гривень або на 19 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Так, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб скарбниці отримали 67 мільйонів 884 тисячі, від фізичних осіб-підприємців – 405 мільйонів, від агровиробників – понад 82 мільйони гривень.
Серед лідерів сплати єдиного податку – ФОПи і компанії обласного центру, які направили до міського бюджету 311,5 мільйона гривень. Мелітопольські і веселівські платники перерахували 55,3 мільйона, бердянські та приморські – 41,6 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 22 мільйони, пологівські, більмацькі та розівські – 21 мільйон, василівські та михайлівські – 20 мільйонів тощо.
Всього у регіоні за спрощеною системою оподаткування працюють 52137 фізичних осіб-підприємців, зокрема, у першій групі – 8622 СПД, у другій – 23010 СПД, у третій – 20501, у четвертій – 4 СПД. Також зареєстровано 8823 СГД-юридичні особи та 2044 сільськогосподарські товаровиробники, які є платниками єдиного податку.
Нагадаємо, ставка єдиного податку для платників І групи складає до 10 відсотків від прожиткового мінімуму або до 227 гривень на місяць, для ІІ групи – до 20 відсотків від мінімальної зарплати або до 1200 гривень на місяць, для ІІІ групи – 5 відсотків від доходу для неплатників ПДВ або 3 відсотки для платників ПДВ. Для агровиробників ставка податку залежить від категорії земель (або водного фонду) та їх розташування (рілля, сіножаті і пасовища, багаторічні насадження, сільгоспугіддя, що перебувають в умовах закритого ґрунту тощо). Їх розмір розраховується у відсотках від бази оподаткування, тобто, від нормативно-грошової оцінки одного гектара сільгоспугідь (ріллі) з урахуванням коефіцієнта індексації.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області