Духи на розлив: ідея для бізнесу

Парфуми – не тільки модне жіноче захоплення, а й універсальний спосіб самовираження. Правильно підібраний аромат, що гармонує з вашою зовнішністю і стилем, підкреслить індивідуальність і допоможе виділитися з натовпу. Та «парфуми – дороге задоволення», – скажете ви, але це не зовсім так.
На початку XXI століття, з його установкою на зручність і природність, в моду увійшли «духи на розлив». Це оригінальна, сертифікована продукція, виготовлена з високоякісної сировини. Тому вважати наливну парфумерію підробкою – неправильно. Виникає закономірне питання: чому вона коштує так дешево?
З чого складається ціна наливної парфуму?
- з вартості сировини для виготовлення насиченого аромату (у виробництві використовуються ефірні масла, синтетичні молекули і спиртова основа в якості фіксатора);
- з вартості атомайзера (флакона з пульверизатором, в якому продаються парфуми на розлив);
- з вартості оренди приміщення, якщо ви купуєте продукцію в мережевому магазині (в інтернеті ціни значно нижче).
Таким чином, ви не переплачуєте за рекламу, брендове ім’я і піар-компанію. При цьому аромати наливних духів створюються за оригінальними формулами європейських виробників і по стійкості не поступаються магазинним аналогам.
Ідея для бізнесу
На розливний парфумерії можна робити гроші. Для цього достатньо закупити оптову партію ароматів (від 50 до 100 штук, переважно жіночих) і однакових флаконів, створити онлайн-майданчик для продажу, залучити аудиторію цікавим контентом. Також ви можете орендувати частину приміщення у великому торговому центрі: для стенду з духами і касового апарату досить 5 квадратних метрів. Розкажіть друзям про свій проект – і справа піде! Як правило, вкладені кошти окупляться протягом трьох перших місяців продажів.
Гарантія якості: «Royal Parfums»
Якщо ви вирішили відкрити свій магазин наливної парфумерії, вам необхідно знайти надійного постачальника. Royal Parfums – це провідна українська компанія, що спеціалізується на оптовому продажі духів на розлив.
Переваги:
- своєчасна доставка по всій країні;
- безкоштовні пробники в подарунок (ви платите тільки за доставку);
- інформативні і барвисті каталоги для оптових покупців;
- великі обсяги (100 і 200 мл) для подальшої реалізації; супутні товари (атомайзери, подарункові пакети, брошури);
- різноплановий асортимент (аромати для чоловіків та жінок; денні та вечірні, для будь-якого часу року);
- формування асортименту на основі топів і рейтингів; відстеження новинок, докладний опис кожного парфуму;
- можливість придбати улюблений аромат, не переплачуючи за упаковку і рекламну компанію; все, що вам потрібно – це визначитися з уподобаннями;
- на офіційному сайті позначені парфумерні сімейства (східне, квіткове та ін), що значно полегшує пошук.