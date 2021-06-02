Фахівці за круглим столом обговорили «Нові форми захисту від домашнього насильства»

Символічно, що саме 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, Агенція регіональних ініціатив організувала круглий стіл на тему: «Нові форми захисту від домашнього насильства».
Управління у справах дітей Запорізької міської ради підготувало до свята цілу низку заходів, про які розповіла Наталія Сиворакша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради.
Вчора було проведено велике міське свято для дітей із сімей, які перебувають на обліку центру соціальних служб. Учням випускних класів з прийомних родин була виділена матеріальна допомога у розмирі 2000 гривень на святкування випускного балу, а 63 першачкам урочисто вручили фірмові шкільні рюкзаки з повним набором потрібних канцтоварів.
Побували представники управління і в Православному дитячому будинку «Надія», де подарували завжди необхідний дітям спортивний інвентар та набори для творчості.
Наталія Сиворакша говорить: «Відвідали багато прийомних родин. Я, особисто, вважаю, що родинам треба пишатися таким вчинком. Статистика наразі дуже втішна: вже 537 дітей усиновлені, 837 дітей знаходяться під опікою, в області функціонує 13 будинків сімейного типу. Кожного року зменшується кількість дітей у інтернатних закладах. Практично всі діти, від яких відмовляються відразу після народження – усиновлені»
Наталія Христенко, завідувачка відділенням матерів з дітьми центру підтримки дітей та сімей «Затишна домівка» розповіла про роботу центру: «Наше головне завдання – створити безпечне середовище для дітей та їх матусь. Мета роботи центру – забезпечення прав дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, сприяння розвитку і зміцненню сім’ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми. Після того, як жінка адаптується, з кожною родиною ведеться індивідуальна робота, в залежності від її індивідуальних потреб – оформлення документів, забезпечення житлом, влаштування дітей у дитячий садок або школу, влаштування жінок на роботу, супроводження в державні установи та інше»
Центр підтримки сімей та дітей «Затишна домівка» працює сумісно з психологами, соціальними педагогами та представниками соціальних служб. «Затишна домівка» вже надала допомогу більше 20 родинам, які потерпали від домашнього насильства. А загалом допомогла вже 113 особам: серед сімей, які звертаються до центру є і молоді матусі, і жінки у складних життєвих обставинах, і породіллі з новонародженими, і вагітні.
Працівники служб у справах дітей та соціальних служб для сімей, дітей та молоді роблять усе необхідне, щоб зберегти сім’ю та ніколи не розлучати батьків та дітей.
Щаслива родина та уважні люблячі батьки – кращий подарунок для кожної дитини!